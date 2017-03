Representantes de 31 partidos vecinalistas de provincia se reunieron en Cerrito

El vecinalismo entrerriano se reunió en Cerrito este jueves. Intendentes, concejales y representantes de 31 partidos vecinalistas se dieron cita en el Salón de la Plaza de las Colonias para debatir sobre la Reforma Política, el presente del movimiento y el rol de los jóvenes en la política local. A dos meses del fallecimiento del referente Orlando Lovera, descubrieron una placa conmemorativa.Más de 500 personas estuvieron presentes en el Encuentro Provincial de Partidos Vecinalistas donde se debatieron temas de actualidad política y se escucharon mensajes de los principales referentes provinciales.Para comenzar la jornada, a dos meses del fallecimiento del ex intendente y concejal en funciones, Orlando Lovera, el vecinalismo de Entre Ríos realizó el descubrimiento de una placa en el edificio municipal de Cerrito.Una vez que todas las delegaciones se acreditaron en el Salón Cultural "Teresita Perottino", el presidente municipal de la localidad, Ulises Tomassi, dio la bienvenida a los presentes.Participaron del encuentro todos los intendentes vecinalistas de Entre Ríos, un movimiento que en la actualidad gobierna en 13 municipios; Raúl Casali de Libertador San Martín, José Luis Dumé de Oro Verde, Luis Hanemann de Lucas González, Alejandro Farías de Caseros, Eduardo Tessore de Aranguren, Alberto Mornacco de Urdinarrain, Arsenio Ortman de Valle María, Mauricio Davico de Pueblo Belgrano, Irma Monjo de San José, Mario Toler de Santa Ana, Ariel Panozzo de Los Charrúas, Sergio Martínez de General Campos y el anfitrión Ulises Tomassi de Cerrito.La postura ante Reforma Política y la conformación de nuevos partidos vecinalistas fueron los principales temas desarrollados en sus alocuciones, tanto por el senador Pablo Canali, como del presidente de la Unión de Intendentes Vecinalistas, José Luis Dumé."A pesar de estar frenado por las próximas elecciones el proceso de Reforma Política, los vecinalistas consideramos que es necesario avanzar para lograr mayor equidad entre los partidos políticos, sobre todo aquellos que son locales como los nuestros, que actualmente no cuentan con financiamiento. Además, creemos que la discusión tiene que ser más profunda que el sistema de votación, teniendo como norte una mayor participación", afirmaron. Y remarcaron, "el peso político que el vecinalismo tiene en la provincia no se refleja en el financiamiento, y eso hace que compitamos en condiciones desiguales. Aún así seguimos creciendo y apostando a este modo de construcción".En el mismo sentido, expresaron que presentarán un reclamo al Tribunal Electoral para que puedan conformarse nuevas uniones vecinales en juntas de Gobiernos o comunas "porque entendemos que no hay sustento jurídico que lo impida. Rechazaron dos vecinales en el último año, pero existe precedente de uniones vecinales en Estación Sosa, El Palenque y Arroyo Corralito, tres juntas de Gobierno del departamento Paraná".Apuntando al crecimiento de este movimiento en la provincia, los jóvenes jugaron un papel fundamental en todo encuentro. "Una de las fortalezas que podemos mostrar los vecinalistas es la renovación permanente de nuestros dirigentes y militantes. Varones y mujeres jóvenes que hoy están convencidos de que revalorizando la política y más precisamente la intervención local, reforzamos la democracia", destacaron.En cuanto a la moción de provincializar el movimiento, se acordó volver a discutirlo después de que cada vecinal haya dado el debate en seno de su partido. Allí, cada una e ellas expresará el mandato en la Asamblea. Como conclusión del Encuentro, los vecinalistas de Entre Ríos acordaron:Un próximo encuentro de Concejales Vecinalistas de la provincia en el mes de abril en la localidad de Rosario del Tala.Un encuentro de Jóvenes Vecinalistas en la localidad de Villa ElisaUna reunión plenaria para el mes de noviembre para continuar con los debates surgidos en la Asamblea.