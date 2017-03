Día de la Memoria: Actos en todo el país por el 24 de marzo

Organismos de Derechos Humanos y diferentes agrupaciones realizarán hoy una marcha a Plaza de Mayo, donde leerán un documento. Abuelas de Plaza de Mayo junto a Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de detenidos desaparecidos se concentrarán a las 13 en la intersección de la Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo.



La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, indicó que el documento que leerán hoy a las 16 en el escenario que estará apostado frente a la Casa de Gobierno, será "un repaso de todo lo que pasó durante el 2016, con medidas injustas y tendientes a borrar la memoria".

"Vamos a tener una multitud mucho mayor a años anteriores porque hay mucha gente movilizada reclamando por otros temas y que acompaña el reclamo nuestro, que es de todos", indicó.



En tanto, la agrupación kirchnerista La Cámpora concentrará hoy a las 9 en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151, y marchará hasta Plaza de Mayo bajo el lema "El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada".

Por su lado, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo encabezada por Hebe de Bonafini concentrará desde las 15.30 en la puerta de la entidad, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marchará hacia Plaza de Mayo "en un camión junto a dirigentes gremiales".



Además, precisaron que las Madres "no realizarán ningún documento" y "sólo marcharán" hasta las inmediaciones de la Casa Rosada junto a el titular de SUTEBA, Roberto Baradel; los metrodelegados Roberto Pianelli y Néstor Segovia; y el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, entre otros. "Este 24 de marzo vamos a llenar la Avenida de Mayo de siluetas de colores", indicó Madres en la red social Facebook, a modo de invitación a partir del denominado "siluetazo" para la marcha de este viernes 24 de marzo.



El Frente de Izquierda realizará hoy su propia marcha, convocado por el colectivo Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La convocatoria será a las 15, en Avenida de Mayo y Salta, para alí marchar a la Plaza de Mayo. El precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño señaló que "no va a haber un acto común porque lamentablemente los sectores kirchneristas siguen defendiendo los ascensos de (César) Milani, mientras que los familiares de sus víctimas junto a la izquierda y los organismos independientes lo denunciamos y hoy exigimos su prisión perpetua".



Oficiales. El gobierno nacional, a través de la secretaría de Derechos Humanos, difundió un listado de actos conmemorativos del aniversario del golpe de estado.



Este viernes a las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, dentro de la ex ESMA, se le rendirá homenaje al escritor desaparecido Humberto Constantini a través de la película "La Larga Noche", inspirada en la obra homónima del escritor.



El Archivo Nacional de la Memoria estará abierto el sábado desde las 15 hasta el 19. Allí habrá mapas de sitios de memoria, cortos sobre derechos humanos, videos homenaje al fiscal Julio César Strassera -quien condujo el recordado Juicio a las Juntas- y distintas muestras en vitrinas de material de la CONADEP.



El coro Argentina Gospel Choir realizará el sábado a las 18 una presentación en el CCM Haroldo Conti. Luego, a las 19, ahí mismo se inaugurará la muestra "Exilios. Memorias del Terrorismo de Estado".



El mismo sábado a las 19, en las paredes de la planta baja del Centro Cultural, se inaugurará la muestra "Relámpagos. El pasado que ilumine el presente. Walsh: la palabra y la acción".

Se realizará una jornada de teatro y memoria en el CCM Haroldo Conti el domingo a partir de las 18. En escena estarán dos obras: "Susana Valle: somos memoria" y "El cuarto del recuerdo".



Desde el martes pasado hasta el 23 de abril, se exhibirá en el Museo Sitio de Memoria ESMA (Av. del Libertador al 8500) la obra "Walsh en la ESMA. Testimonios y documentos". Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 17.

Durante toda la semana estarán publicadas en las redes sociales de la Secretaría de Derechos Humanos distintos ciclos de videos sobre la memoria.



También habrá actividades durante el fin de semana en otros cuatro ex centros de detención clandestino que fueron transformados en espacios de memoria. Los eventos se realizarán en "Olimpo", "Club Atlético", "Automotores Orletti" y "Virrey Cevallos".



Por último, en distintas provincias del país se colocaran "señalizaciones" en lugares que fueron utilizados como centros clandestinos de detención durante la dictadura. Se pondrán en Buenos Aires ("Casa de Piedra", Zárate y Cementerio de Santa Mónica, Merlo), Corrientes (Subprefectura Goya), Jujuy (Comisaría n°38 de Mina Aguilar), La Rioja (Comisaría San Blas de Los Sauces), Misiones (Ex Cárcel de Posadas) y en Río Negro (Comisaría 1era de Viedma).