Un jubilado pidió cobrar los "9 mil y pico" que dijo Macri en lo de Mirtha

Un jubilado de Bahía Blanca presentó un escrito ante la Anses para cobrar los "9 mil y pico" de mínima que el presidente dijo en el programa de Mirtha Legrand que percibían los abuelos argentinos.Según la presentación que se viralizó, Julio Héctor Cabral solicitó la urgente recomposición y aumento de su haberes de jubilación "a un mínimo de $9.200 hasta un máximo de $9.900 en virtud de lo expresado del día sábado 18 de marzo de 2017 por el Sr. Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en la cena de TV con la conductora Mirtha Legrand".En diálogo con minutouno.com, el jubilado de 76 años, que cobra la mínima verdadera de $6394,85, sostuvo que "cuando un presidente afirma enfáticamente una cosa y la ratifica desde la Quinta de Olivos tiene fuerza de ley"."La nota la llevé el día 21 y aún no he obtenido respuestas pero se viralizó. Me llamaron de medios locales y me pareció agradable. Fue una reacción espontánea y, si algún jubilado con mayor conocimiento tiene información para aportarme, haré una nueva nota para enfatizar esa solicitud. La nota la presentamos con mi esposa ya que los dos cobramos la jubilación mínima después de más de 38 años de servicio. Escuchamos una expresión pública y queremos una satisfacción al respecto. Lo pido con humildad pero tengo derecho a una respuesta", agregó.En cuanto a su profesión, Cabral contó que fue operador de radio de un instituto militar y luego participó en campañas en la Antártida. Después, trabajó en Gas del Estado y General Motors hasta que se autoexilió en Brasil donde vivió junto a su esposa hasta 2008 cuando regresaron a la Argentina.