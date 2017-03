Prueba Aprender: demuestran que los alumnos que repiten el año no mejoran

Está instalado como una verdad difícil de rebatir: si un alumno no alcanzó los objetivos deberá volver a cursar el año, para entonces sí aprender, se supone. Sin embargo, las investigaciones no dejan de tirar abajo esa afirmación; y la repitencia, como estrategia pedagógica, encuentra cada vez más cuestionamientos. El último lo aportó la prueba Aprender-difundida el martes- que confirmó que los chicos que repiten, en primaria y secundaria, no solo no mejoran sino que obtienen peores resultados."La repitencia influye negativamente en los chicos. Hay suficiente evidencia científica que lo comprueba. Ya se había medido en las pruebas de Unesco tomadas en 15 países de América Latina: ningún otro factor tuvo más impacto negativo que hacer repetir a los alumnos", dijo a Clarín Axel Rivas, codirector del Programa de Educación de CIPPEC.La prueba Aprender mostró que entre los estudiantes argentinos del último año de secundaria que nunca han repetido, un 32,1% obtiene bueno resultados en Lengua y Matemática, contra un 15,7% de aquellos con un año de repitencia y un 13,4% de los que repitieron dos años o más. En primaria la diferencia es más pronunciada. De los chicos que nunca han repetido, un 53,3% obtiene buenos resultados en Lengua y Matemática, contra un 29,7% de aquellos con un año de repitencia y un 30,5% los que repitieron dos años o más.El ministro de Educación Esteban Bullrich le dijo a Clarín que estos datos demuestran que el modelo de la repitencia no funciona."Como método es bastante evidente su limitación: enseñar exactamente lo mismo durante todo un año supone que las cosas se aprenden a la fuerza. En términos psicológicos, genera un gran daño en la autoestima de los chicos, a veces irremediable, al quitarlos de su grupo de pares y exponerlos a la 'anormalidad'. Incluso en términos presupuestarios tiene un costo enorme para el Estado", dice Rivas.Los datos preocupan porque los alumnos argentinos están entre los que más repiten en la secundaria en la región, de acuerdo a un estudio de CIPPEC que comparó políticas y resultados educativos en América Latina entre 2000 y 2015. Las mayores dificultades están en el primer y segundo año de ese nivel, donde repite 12,3% y 13,42% de los alumnos argentinos respectivamente, según datos del Ministerio de Educación. A medida que avanzan en la escolaridad, la cantidad desciende: el promedio de repitencia los últimos tres años de la secundaria ronda el 4,5%. En la primaria las tasas no son tan altas: está en el 1,97% en promedio.Para los especialistas, la alternativa no es anular la repitencia. "La solución real es mucho más compleja, hay que revisar las pedagogías. Hay que crear distintas vías: tutorías entre alumnos y con especialistas, diversas formas de agrupamientos, estrategias que multipliquen las esferas de expresión -las inteligencias múltiples de la teoría de Gardner-, trabajo por proyectos, círculos de interés, profundización en vez de extensión de la currícula", propone Rivas.La repitencia afecta más a los chicos pobres, debido a a que muchos de ellos son la primera generación de sus familias que acceden a la secundaria, y la propuesta pedagógica no los contiene. Para Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO y profesora de la UNLP, "la escuela media tiene una organización perimida. Está organizada en bloques de materias que se cursan todas juntas en un año y, si no se aprueban todas menos dos, se repite todo aunque ya se haya aprobado", afirma.Rebeca Anijovich, de la Universidad de San Andrés, coincide en que hay que renovar la escuela media. "Es clave el acompañamiento de la trayectoria escolar de cada alumno (por ejemplo, con tutorías integrales), así como estrategias preventivas que pueden aplicar las escuelas para ayudar a cada chico", dice.