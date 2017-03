Encolumnados y unidos por la Memoria, se realizará una sola marcha en Paraná

La actividad central en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia será la tradicional marcha a la que convocaron desde la Multisectorial de Derechos Humanos.

La concentración en Paraná será a las 19, en la Plaza Sáenz Peña, desde donde se partirá hacia la Plaza Alvear para realizar el acto y la lectura de un documento.



Desde la organización remarcaron la importancia de la unidad, frente a lo que denominaron como "un enemigo común". Se trata de un gesto que cobra importancia debido a que en los últimos años la marcha se dividía hacia el final, cuando algunos sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones estudiantiles que realizaban el mismo recorrido en lugar de culminar en Plaza Alvear, finalizaba en Casa de Gobierno con un documento propio. La otra, la del primer recorrido, era impulsada por organismos de Derechos Humanos.



En esta oportunidad, los dos grupos confluirán en un solo punto al cerrar la movilización en un acto.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos en la mañana de ayer, el titular del organismo, Marcelo Boeykens, resaltó "la importancia de que este año haya una sola marcha". "Un enemigo común" Por su parte, María Luz Piérola, integrante de la Multisectorial, manifestó que cumpliéndose 41 años del inicio del golpe de Estado, "la coyuntura amerita que salgamos en unidad. Tenemos un enemigo común. Están avanzando a pasos agigantados, nos provocan con hechos como querer mover el 24 de marzo, como avasallar a las Madres en Plaza de Mayo", sostuvo.

"Queremos convocar a esta marcha que es una sola y que va a ser contundente. Es una forma de demostrar que estamos en pie, batallando como siempre, pero hoy más que nunca", afirmó. Ocupan lugares políticos Piérola denunció el "vaciamiento de las herramientas que conducen una política de Estado en derechos humanos", en relación al Gobierno Nacional. "Queremos la continuidad de las políticas de Estado que defiendan los derechos humanos, pero queremos profundizarlas", dijo y añadió que en la Argentina: "Se implementó una dictadura que logró imponer un modelo de terror atroz y un modelo neoliberal con (José Alfredo) Martínez de Hoz, replicado con el menemismo. Hoy los mismos personeros del horror están ocupando lugares políticos por el voto popular. Hay un enemigo común y dos alianzas que han servido a este enemigo: el poder judicial y el poder mediático", añadió. No al negacionismo Por su parte, Carlos Retamoso, expresó: "Convergemos desde la otra multisectorial por los derechos humanos de ayer y de hoy porque es necesaria la unidad en el seno del pueblo argentino, frente a lo que está planteando el gobierno de (Mauricio) Macri, no sólo con una política de entrega y de hambre sino también de negacionismo respecto al genocidio, a la cantidad de desaparecidos", aludió. En el mismo sentido, agregó que se busca "aplicar leyes represivas en función de que el pueblo está cada vez más en la lucha. Este mes de marzo de 2017 ha sido un hito de la clase obrera y el pueblo argentino", dijo en referencia a las movilizaciones de los días 6, 7 y 8 de marzo y a la Marcha Federal Docente. Contra Milani y por Milagro Sala A su turno, Luís Meiners, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) expresó "rechazo y repudio a este discurso negacionista que tiene que ver con justificar e intentar generar consenso para la represión que necesitan para hacer pasar el plan económico del gobierno de Macri".

"Estamos expresando nuestro apoyo a todas las luchas de los trabajadores en curso, estamos expresándonos contra el ajuste, contra cualquier tipo de apriete y de intento de cercenar el derecho a huelga", afirmó, y destacó la unidad.

"Estamos en la calle y vamos a exigir que se continúen los juicios y se profundicen, que se juzgue a todos los genocidas, incluido (Julio César) Milani. Queremos destacar que nuestro espacio se pronuncia por el desprocesamiento de todos los luchadores populares y la libertad a Milagro Sala", indicó. Urgencia Clarisa Sobko, de la agrupación Hijos, sostuvo que uno de los ejes centrales de la convocatoria es marchar y "mostrar la unidad y la fuerza", pero también "seguir exigiendo celeridad en los juicios". Además se refirió al juez Leandro Ríos sobre quien expresó que "A un mes de asumido Macri, da una sentencia totalmente anacrónica". No obstante, valoró, "Tenemos otros responsables del Poder Judicial que, en contraposición a eso, dictaron una sentencia justa como fue el Tribunal Oral Federal, la Cámara Federal de Apelaciones, cuando dio la nueva sentencia en la Causa Área Paraná, la sentencia de Atilio Céparo, que es la primera con un policía de Entre Ríos". Por el mellizo Por otra parte, Sobko señaló que "el 27 de marzo se cumplen 39 años del momento en que los mellizos Sabrina Gullino Valenzuela Negro y su hermano mellizo varón, egresaron del Instituto Privado de Pediatría, por lo que están procesados Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, tres de los cuatro dueños. Tienen que decirnos a quién le entregaron al mellizo varón y tienen que rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad de la responsabilidad que tuvieron", instó. Repudio En la conferencia de prensa, la Agrupación Hijos dio a conocer un documento en el que apuntaron al secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli. "Es una vergüenza que esta persona que está haciendo todas las artimañas y artilugios para no llegar a una condena o un juicio justo a Torrealday convoque a marchar", afirmó Sobko. Fuente: (El Diario).-