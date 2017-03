Quiso robar una rotisería pero comió, tomó y se quedó dormido adentro

La Policía confirmó que un joven de unos 30 años fue hallado, borracho y dormido, en el interior de una rotisería ubicada en Berruti al 170, en General Deheza. Habría entrado de noche, presuntamente a robar. Habría cenado y tomado gran cantidad de bebidas alcohólicas, varias cervezas y vinos.



La dueña del local contó a Cadena Ser Argentina, que se trataría del esposo de una mujer que hace un par de días se presentó a pedir trabajo. Interpretó que entró a robar porque "estaba forzada la puerta trasera, ha sacado un poquito de comida, había preparado golosinas y cerveza como para llevarse, y también cortó la luz".



"Se ve que había tomado de todo y se quedó dormido adentro. Por eso supimos quien es. Es el marido de una mujer a la que le dí una changuita, para pelar papas, porque decía que no tenía donde ir. Parecía buena la señora, no son de acá. Una vez le mandé comida a él", dijo Elena.



Explicó que el matrimonio hacía poco que estaba en General Deheza, él decía ser pintor, en tanto su mujer aseguraba ser maestra y no tener trabajo. "El hombre se tomó todo y preparó cosas para llevar y ha sacado algo de comida también. Pero no importa, que Dios lo ayude", dijo la rotisera.



"A las 9.30, cuando la Policía se lo llevó detenido, todavía estaba bajo los efectos del alcohol, estaba como absorto, no entendía nada, y no atinaba ni a cubrirse el rostro cuando lo subieron al móvil", testimonió la periodista de la localidad, Nelly López.