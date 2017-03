Bordet: "Buscamos alternativas que puedan cerrar acuerdos paritarios"

En el marco de las actividades por la Semana de la Memoria, el gobernador Gustavo Bordet se refirió al conflicto con docentes y estatales.



En diálogo con Elonce TV, explicó que "nos preocupa mucho que haya chicos que están irregulares con el cumplimiento del cronograma del ciclo lectivo y vamos a seguir dialogando para encontrar una solución. Continuaremos trabajando para encontrar una respuesta que nos permita el desarrollo de las clases con normalidad".



Asimismo, informó que "estamos evaluando una oferta para hacerla oportuna cuando realicemos la convocatoria. Esto dependerá de las negociaciones que llevemos adelante. Nuestra intención es que sea cuanto antes, porque queremos normalizar el ciclo lectivo. Como gobierno, desde un principio, estuvimos convocando a paritarias. Fuimos una de las primeras provincias en convocar, porque no está en nuestros ánimos dilatar la situación".



Remarcó que "nos preocupa la educación pública, nos hemos formado en la educación pública y por eso queremos tener una educación con calidad y excelencia. Tenemos que agotar todos los medios para encontrar una solución satisfactoria".



Respecto a las paritarias con estatales, señaló que "hicimos una nueva propuesta, pasamos a cuarto intermedio porque estamos analizando las posibilidades económicas. Entendemos el reclamo y la legitimidad del mismo, pero tenemos una limitante que es la salud de nuestras finanzas. No podemos comprometer un aumento que no podremos pagar. En ese criterio de racionalidad es que venimos buscando alternativas que sean superadoras y puedan cerrar un acuerdo paritario". Elonce.com