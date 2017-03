Califican de "modelo" al Centro de Mediación de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Invitada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, la directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Raquel Munt, estuvo en la capital provincial y desarrolló una intensa agenda que incluyó encuentros institucionales y de trabajo.



El grueso de las actividades se centró durante todo el miércoles, y en los diferentes espacios, frente a distinto público, la funcionaria destacó el rol del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo local. Dijo que la institución avanza con el respaldo del trabajo constante: ese es su mejor aval, resaltó. Y anunció que el Ministerio de Justicia de la Nación iniciará un relevamiento a nivel país respecto de la situación de la mediación comunitaria y partirá del Centro de Mediación local por considerarlo " institución modelo".



El miércoles por la mañana, se inició un encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas con representantes de una decena de instituciones de Entre Ríos y Santa Fe, relacionadas con la mediación. Participó de la apertura y del desarrollo de la jornada la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, y representantes de las siguientes instituciones: Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Oficina de Mediación Penal (dependientes del Superior Tribunal de Justicia), de los centros e institutos de mediación de los Colegios de Martilleros, Correderos Inmobiliarios y Abogados de Entre Ríos, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y de la Universidad Católica santafesina. También, integrantes del programa EnREDarse del Consejo General de Educación (CGE), de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), del INADI, del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Paraná y Ministerio Público Fiscal, por el vínculo de colaboración y trabajo en conjunto que mantiene con éste. El ítem de la jornada fue: Presente y futuro de la mediación. Construcción colectiva de cultura de paz.



"Es un gusto para nosotros, la Defensoría del Pueblo de Paraná", dijo Luis Garay, titular de la institución, al dar la bienvenida -junto a su par adjunto Pablo Donadío y a la Coordinadora del Centro de Mediación Irina Chausovsky- a la funcionaria nacional y a los asistentes. También agradeció a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por albergar la actividad y mantener un intenso trabajo en mediación, y a la presidente del Concejo Deliberante por el acompañamiento en la concreción de esta jornada. Seguidamente, mencionó que en febrero hubo una reunión en Buenos Aires entre integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y Raquel Munt, en la que se acordaron acciones tendientes a fomentar y fortalecer la mediación comunitaria en el país. Asimismo, mencionó el apoyo de Raquel Munt a la próxima firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, en el que se contemple la formación y robustecimiento de la mediación, como una vía efectiva de la resolución de conflictos a través de las Defensorías del Pueblo.



Por su parte, Josefina Etienot habló de la necesidad de generar consensos, y de trabajar en base a esos acuerdos. Se refirió al plano legislativo y dijo que es desde los consensos de donde deben surgir normas que promuevan una mejor convivencia. Entendió que resulta muy difícil, atendiendo a los conflictos cotidianos, pero dijo, convencida, que se pueden utilizar las herramientas de la mediación para trabajar en la resolución de los problemas y reclamos de los ciudadanos.



"No hay justicia sin paz", afirmó la abogada, mediadora y especialista en facilitación del diálogo, Raquel Munt. Y agregó: "Si no trabajamos por la cultura de la paz, difícilmente podamos tener desarrollo. La mediación y todos los métodos (de resolución de conflictos) son herramientas de pacificación para poder descubrir cuáles son las verdades necesidades e intereses (de las comunidades y de las partes) y desde ahí lograr acuerdos". Afirmó que en el caos no se crece y que el país necesita volver a tener espacios de "respeto, respeto al diferente, de comprensión, reflexión y trabajo en común".



Seguidamente sostuvo que hay mucha gente que está dispuesta a trabajar desde esas convicciones, con el fin de generar esfuerzos conjuntos, vínculos y así tejer redes y encuentros. Desde ese lugar, habrá que ponerse de acuerdo en qué necesitamos y para dónde vamos.



En cuanto a la mediación y los conflictos, planteó que se trata de un desafío el hecho de poder resolver el mayor número posible de casos a través de métodos de resolución pacífica, evitando la judicialización.



Por la tarde, la directora participó del Taller de Reflexión: Mediación comunitaria hoy. Inquietudes y expectativas, dirigido a los integrantes del Registro del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Se habló sobre el trabajo del mediador, sus expectativas y preocupaciones, y respecto del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría como fuente de referencia constante por su trayectoria, valorando especialmente el trabajo y compromiso de los mediadores voluntarios. Al respecto, el Defensor Garay destacó los logros del Centro y se refirió a la importancia de contar con recursos suficientes para la tarea y le planteó a la funcionaria nacional la posibilidad de que la inquietud pueda ser presentada al Ministro de Justicia y DHH de la Nación, Germán Garavano. Todo ello, en vista de las gestiones en torno de la próxima firma del nuevo convenio entre Adpra y ese Ministerio.



El martes por la noche, la directora nacional había sido recibida por la presidente del STJ, Claudia Mizawak. Ese encuentro se prolongó durante casi dos horas, hasta las 22, y concurrió acompañada del Defensor del Pueblo, Luis Garay, y de la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky. La conversación giró en torno de la mediación prejudicial y penal, su importante función social y de lo indispensable que resulta el trabajo articulado y en colaboración con otros ámbitos, como el de la mediación comunitaria. También, de la necesidad de la capacitación para la profesionalización del sistema.



Raquel Munt es abogada, mediadora pre-judicial y comunitaria, negociadora con formación en liderazgo, comunicación y efectividad y facilitadora en procesos colaborativos de construcción de consenso, entre otras especializaciones. Ocupa la Dirección de Medicación Nacional desde fines de 2015 y, en su gestión, la mediación comunitaria ha recibido un importante apoyo. Su área funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.