Sanz confirmó que no será candidato y que tampoco se sumará al Gabinete

"Mi vida de candidato ya pasó. Fui candidato muchos años y hoy estoy en un ámbito en el que, más que importante como son los candidatos y los funcionarios, me siento útil", sostuvo Sanz en declaraciones al canal LN+.



Incluso, el exsenador sostuvo que el presidente Mauricio Macri "valora" su capacidad de "comunicarle las cosas que uno escucha en la sociedad", más allá de la posibilidad de que ocupe un cargo político.



"El Presidente ha dicho que no va a haber cambios en el Gabinete, pero además ha dicho otra cosa respecto a mí: que valora esa capacidad que yo puedo llegar a tener de llevarle y comunicarle las cosas que uno escucha en la sociedad", apuntó.



El expresidente del Comité Nacional de la UCR también aseguró que los radicales "por supuesto están conformes" con la marcha de la gestión nacional, y advirtió que "la participación no se mide por cargos" sino por "los espacios de discusión y la capacidad de escucha que se pueda tener".



"Nosotros estamos absolutamente compenetrados con Cambiemos, una fuerza que nación para reconstruir un sistema político que había quedado destruido", remarcó.