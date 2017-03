CTERA llamó a nueva huelga docente para la próxima semana

La secretaria general del gremio docente CTERA, Sonia Alesso, llamó a un paro con movilización para el 30 de marzo próximo y advirtió que los trabajadores del sector siguen "peleando". Asimismo, pidió que la administración de Mauricio Macri "atienda a los docentes"."Presidente Macri, ministro Bullrich, convoquen a la paritaria", subrayó Alesso, y alertó que, de no ser así, "el plan de lucha va a seguir"."Quiero decirle al presidente que respete la ley, una ley votada en el Congreso de la Nación", enfatizó y subrayó: "Los maestros, los profesores de la Argentina, no nos arrodillamos".La gremialista destacó: "Enseñamos valores, en la escuela nos importa la solidaridad, el respeto, la democracia, la justicia y la igualdad", y aclaró: "No es lo mismo valor que precio".El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, afirmó que pese al paro nacional de maestros, este miércoles "la mayoría de los docentes estuvo dando clases".Bullrich remarcó que la movilización que encabezaron docentes de todo el país en Plaza de Mayo en defensa de la educación pública y en reclamo por mejores condiciones laborales fue "un reflejo de una dirigencia sindical docente que quiere manifestarse".El ministro sostuvo que la protesta fue "importante", pero aclaró que "la mayoría de los docentes estuvieron dando clases"."Muchísimas provincias tuvieron 0 acatamiento al paro", indicó el Bullrich en declaraciones formuladas a la señal de cable Todo Noticias (TN).Respecto del "Plan Maestr@", que fue presentado esta semana, el funcionario nacional precisó que le gustaría "ser evaluado como ministro"."En el plan fijamos metas concretas: si el año que viene Aprender da igual o peor, yo no hice mi trabajo", evaluó.Además, recordó que "cuando Mauricio Macri asumió, el salario inicial básico mínimo era de 5.600 pesos y desde entonces, se fue a 9.672 pesos. Dimos un aumento significativo y va a seguir aumentando en forma automática", aseguró.Por último, hizo un balance del sistema educativo argentino y consideró que "hoy muchos que querrían elegir ir a (escuela) privada no lo hacen porque tienen la estatal como única opción porque no pueden pagarla"."La escuela estatal no es la que era: hoy tiene un nivel inferior a la privada", concluyó.