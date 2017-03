Entre Ríos y Uruguay acordaron trabajar en conjunto sobre diversos temas

El gobernador Gustavo Bordet y el canciller de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, abordaron en Montevideo una agenda institucional que incluirá actividades conjuntas vinculadas a la Hidrovía del Río Uruguay, a la educación y la salud. Fue durante un encuentro que se realizó en el histórico Palacio Santos, hoy sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.La agenda tratada incluyó temas vinculados "a las dos márgenes del río del Uruguay que es uno río que nos une y sobre cual estamos trabajando con mucho entusiasmo y con buenos resultados", definió Nin Novoa."El gobernador Bordet me ha contado los avances que hemos tenido en materia portuaria y de salida de la producción del lado argentino. Esto nos congratula mucho porque nuestros destinos económicos están muy unidos. A Uruguay le irá bien, si a Argentina también le va bien, y viceversa. La región es muy importante para nosotros, y la verdad que encontrarme con el gobernador Bordet siempre para mí es un gran placer", manifestó.Adelantó luego "que habrá en septiembre actividades en conjunto. Se reunirá el Comité de Hidrovía, habrá recambio de autoridades e iré a firmar un acuerdo consultar para el movimiento de estudiantes y profesores de ambas márgenes del río"."Entre Ríos es la provincia más cercana al Uruguay y por lo tanto hay que darle la atención debida. Soy un hombre del interior y he sido intendente, y los temas de integración me interesan mucho, y sé la importancia que tiene", remarcó.A su turno, el gobernador Bordet sostuvo: "Tenemos una frontera extensa por el río que tiene que servir para unirnos, y en ese sentido hace muchos años que venimos trabajando, tanto intendentes de Entre Ríos como del Uruguay, sobre la margen del río, para integrarnos en el Comité de Hidrovía. Hoy estamos viendo los frutos con la navegabilidad, al poder operar con cargas para ultramar desde Concepción del Uruguay y Paysandú, vía el puerto Montevideo. Esto supone una gran economía en costos logísticos para nuestros productores", informó.Bordet, quien estuvo acompañado por el ministro de Producción, Carlos Schepens, se refirió luego a aspectos que no son estrictamente comerciales al decir que "en materia de salud, prevención de enfermedades como dengue, y en materia de educación el intercambio de estudiantes y profesores. Hay muchos jóvenes que estudian en Argentina que vienen de ciudades del Uruguay, y muchos jóvenes de Entre Ríos que están estudiando en la Universidad de la República", donde el gobernador recordó haber hecho oportunamente un posgrado."Hay una fuerte vinculación histórica que también hace que hoy estemos trabajando en conjunto para resolver problemas que muchas veces son cotidianos de nuestros vecinos y otros que son estratégicos que tienen que ver con el desarrollo de ambos países", concluyó el mandatario.