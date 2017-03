Macri: "Lo de Itatí se sabía, no había actitud para enfrentar al narcotráfico"

El presidente Mauricio Macri brindó un fuerte respaldo político al gobernador radical Ricardo Colombi durante un acto realizado este miércoles del que también participaron la primera dama, Juliana Awada, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



El mandatario provincial había quedado en la mira por el escándalo narco en Itatí, algo que complicaba su futuro político en un año en el cual los correntinos tienen que renovar autoridades. Si bien Colombi no puede aspirar a una nueva reelección, tiene la intención de ungir a un dirigente de su riñón como sucesor.



Días atrás, Infobae difundió un video en el que se veía al gobernador interrumpir un procedimiento policial porque consideraba que había un "avasallamiento de las jurisdicciones". El hecho es investigado por un juez federal de Reconquista.



Durante su discurso, Macri repasó el trabajo que realizó su gestión contra el narcotráfico y resaltó: "Este cambio no es cómplice de nadie, acá la ley se va a aplicar para todo el mundo, sean políticos, jueces o empresarios". Y agregó: "Lo que logramos en Itatí, que se sabía hace muchos años pero no había actitud para enfrentar el narcotráfico, hacía que la población se sintiera tomada por la violencia de los narcos".



El intendente de Itatí, su hija, el viceintendente y otros funcionarios fueron detenidos acusados de integrar una banda de narcotraficantes que abastecía de marihuana a siete provincias de la Argentina.