Nación y provincias dan puntapié inicial para controlar el gasto

Dujovne y los ministros provinciales coincidieron en la importancia de redactar una propuesta que incorpore una visión superadora de la Ley vigente, y que tendrá como fin alcanzar el ordenamiento fiscal en el país. Para ello, trataron una serie de medidas que se incluirán en el documento que se enviará al Congreso.



Entre los temas abordados, el Gobierno Nacional planteó la necesidad de que, en todas las jurisdicciones, el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales, y que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.



"A través del diálogo se ha llegado a un acuerdo que para nosotros es muy importante. El hecho de que la Nación y las provincias podamos comprometernos a metas fiscales exigentes, pero que a su vez tienen en cuenta las distintas realidades, es fundamental. Son metas que, además, permiten que el gasto en infraestructura siga aumentando, que siga mejorando la calidad en la provisión de los servicios públicos en la Argentina", dijo Dujovne.



Otra de las cuestiones tratadas durante el encuentro fue la de corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, el Gobierno Nacional y las provincias se comprometieron a alivianar la carga tributaria sobre la actividad productiva.



Durante la reunión del CFRF, los funcionarios analizaron también que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público. La misma establecerá que el personal de planta -a nivel nacional, provincial o municipal- no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.



Los presentes dialogaron, además, sobre la necesidad de crear Fondos Anticíclicos Fiscales, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario. Los mismos serían constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.



En esa dirección, también se estudió incorporar pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos -o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado- que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.