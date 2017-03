Hubo acuerdo: gremios aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo de Paraná

Tras el cuarto intermedio, en la tarde de este miércoles se volvieron a reunir los representantes de los sindicatos que nuclean a los empleados municipales de Paraná, con referentes de la comuna, en la Secretaría provincial de Trabajo. Tres de los cuatro gremios aceptaron la propuesta, por lo que se cerró la paritaria municipal, indicó a Elonce TV, el titular del área de Legal y Técnica del municipio, Walter Rolandelli.



En este sentido enumeró: "El Suoyem, que es el gremio mayoritario, aceptó sin ninguna objeción la propuesta; ATE y APS lo consideraron insuficiente, no obstante la aceptaron. Obras Sanitarias, no la aceptó".



En relación a la propuesta salarial, el funcionario municipal indicó que comprende "un 14 % de incremento a partir del mes de marzo, más el 7 %, a partir de julio. El adicional único pasa a ser de 1600 pesos".



El incremento se liquidará desde el mes de marzo.



"Estamos conformes, le agradecemos a los gremios el esfuerzo que han hecho. Queremos rescatar que en quince meses que estamos en el gobierno municipal, con este incremento, casi llegamos a un 60 % desde que asumimos, que es un esfuerzo importante de la gestión de Sergio Varisco para mejorar los salarios de los trabajadores", afirmó.



El secretario General de ATE, Oscar Muntes, afirmó a Elonce TV que aceptaron la propuesta, aunque la declararon insuficiente, porque "rompieron el techo del 18 %, algo por lo que ATE trabajó muchísimo para que sucediera".



Asimismo dijo que rescatan "que se haya aceptado abrir paritarias sectoriales, que tienen que ver con los salarios y la calidad de vida de los trabajadores, que en otros ámbitos no lo podemos lograr".



En tanto afirmó que el Ejecutivo se comprometió a reabrir en julio la paritaria.



"Dejamos establecido que por más que nosotros hubiésemos logrado un porcentaje mayor de recomposición salarial, estaríamos igual bajo la línea de pobreza. No obstante, estamos muy lejos del salario ideal", recalcó Muntes.



También desde la Asociación del personal Superior (APS) pusieron relevancia en la apertura de las paritarias sectoriales: "Esto va a llevar a que sigamos discutiendo sobre los códigos que nos interesan". En diálogo con Elonce TV, Pedro Acosta, secretario General de APS, hizo la salvedad que el incremento ofrecido "no era lo que esperábamos. El Ejecutivo se cerró con la propuesta realizada esta mañana".



Las autoridades municipales se comprometieron a "monitorear" la inflación aplicando la denominada "cláusula gatillo" si los porcentajes que releva el Indec terminando siendo superiores al aumento dado, pusieron relevancia.