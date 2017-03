Multitudinaria marcha docente: "Queremos paritarias ya y la vamos a conseguir"

Maestros, profesores y auxiliares llegaron desde varios rincones del norte, sur y oeste de la Argentina después de haber viajado toda la noche para manifestarse en el marco de una huelga de 48 horas en la Marcha Federal Educativa.Sergio Romero, secretario general de la UDA, estimó que hay 400 mil personas en Plaza de Mayo y aseguró que "este Gobierno va por la escuela pública"."¿Cómo el Presidente puede decir que los gremios somos los culpables de la situación de la educación en el país?", lanzó Romero en medio de abucheos de los docentes contra Macri. "Durante muchos años hemos ido a cumplir con bajos salarios y hasta estuvimos meses sin cobrar en los noventa", añadió.Así lo sostuvo en el acto central de la movilización convocada por docentes en la Plaza de Mayo para protestar contra la decisión del Gobierno nacional de no convocar a la paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública"."Este Gobierno miente, confunde y agrede a los trabajadores. Generó el conflicto en el que estamos hoy", subrayó.En ese sentido, señaló: "Le pedimos que negocie por los trabajadores de la educación de manera responsable"."La educación es un compromiso de todos", destacó el gremialista durante el acto."Defendamos la escuela pública", decían algunas pancartas sostenidas por los docentes, quienes coreaban que la lucha no terminará hasta que el Gobierno llame al diálogo salarial en el ámbito de una paritaria.La secretaria general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García,sostuvo esta tarde que la movilización convocada por los docentes constituyó una "jornada histórica", mientras subrayó que el sector quiere "paritarias ya"."Esta es una jornada histórica", enfatizó la gremialista en el multitudinario acto central de la protesta organizada por los docentes a causa de la decisión del Gobierno nacional de noconvocar a la paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública".En ese sentido, aseguró: "Vamos a continuar en la dolorosa tarea de enseñar cómo se respeta la ley. Queremos paritarias ya y la vamos a conseguir".En Plaza de Mayo, la sindicalista sostuvo: "Exigimos que el Gobierno cumpla la ley".El secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, subrayó esta tarde que "agravian a la educación publica"."Si no tenemos paritarias, puede ser un ejemplo que tome este Gobierno neoliberal para decir que ´si se pudo con los docentes, se podrá con todos los trabajadores´", fustigó.En ese sentido, consideró: "Tenemos esa responsabilidad de decir que la lucha continúa por los trabajadores de la educación", mientras apuntó: "Agravian a la educación pública".Así lo consideró en el acto central en Plaza de Mayo durante la movilización convocada por los docentes para protestar contra la decisión del Gobierno nacional de no convocar a la paritaria nacional y "en defensa de la escuela pública".El secretario General de SADOP, Pedro Bayugar, aseguró esta tarde que el presidente Mauricio Macri "desconoce el valor de la escuela pública", al hablar en el acto multitudinario en Plazo de Mayo con el que concluye en la Marcha Federal Docente."Nos convocan apretándonos y en la Provincia intentaron extorsionar a los docentes con mil pesos", afirmó el dirigente docente.Afirmó: "el 6 de abril hay que hacer paro y no aflojar, no arrodillarnos ante un Gobierno que nos quiere vencer y ante empleadores que replican esa conducta. Todo eso significa un desprecio por la tarea docente".