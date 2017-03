Peña ratificó que las paritarias docentes son provinciales y cuestionó el paro

Al brindar su primer informe de gestión del año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó hoy que el Gobierno no tiene en sus planes convocar a una paritaria nacional docente, al remarcar que ese mecanismo de actualización salarial es competencia de "los empleados directos que son las provincias", en tanto que identificó al paro docente como uno de los causales de la "fuga a la educación privada"."(Las paritarias) deben hacerse con los empleadores directos que son las provincias. Son las provincias las que pueden decidir un 0 por ciento (de aumento) como hizo Santa Cruz o un 30 o 40 por ciento como hicieron otras provincias", argumentó al exponer en el recinto de la Cámara baja, donde fue citado para responder las consultas de los legisladores respecto a una batería de temas vinculadas a la administración de Gobierno.El jefe de bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, salió al cruce de esta interpretación, y señaló que justificar la no intervención en 2017 bajo el argumento de haber cumplido con la paritaria en 2016 "es no comprender la esencia de cualquier convenio colectivo en cualquier discusión paritaria"."¿Por qué no convocar al diálogo institucionalmente? Hagamos la paritaria. ¿Cuál es la contradicción de sentarse alrededor de una mesa y analizar cuáles son las propuestas? Los damnificados son los alumnos, los familiares, la sociedad, los trabajadores de la docencia", arremetió.En medio de los reproches, el ministro cargó contra el paro docente al sostener que esa medida "termina fortaleciendo la fuga a la educación privada"."Hay que entender que la cultura del paro docente termina fortaleciendo la fuga a la educación privada. Esto está comprobado en los números", fundamentó Peña, que dedicó la primera parte de su exposición a analizar la situación educativa y a describir el plan del Gobierno en ese área, en medio de la movilización docente que se congregó en las inmediaciones del Congreso con reclamos de recomposición salarial.El diputado y exministro de Economía Axel Kicillof acusó al ministro de "no ver la realidad", y señaló que este miércoles habían "100.000 personas en la calle" porque, según dijo, el Gobierno "les robó 10 puntos de su salario".Si bien Peña admitió que "existen problemas pendientes en materia salarial", llamó a aquellos que se pliegan al paro a que "entiendan que eso no es la solidaridad con el resto de los trabajadores docentes"."Existen problemas pendientes en materia salarial pero también en materia de formación docente para ver cómo hacemos para estimular a los docentes. Es importante tener una política nacional de formación docente. Nos va a permitir romper esas desigualdades que hoy afectan a nuestro país", concluyó.En este marco, Peña lamentó los resultados de las pruebas Aprender realizadas en todo el país, y al respecto destacó que el Gobierno siente "una profunda sensación de fracaso".Según evaluó, los deficientes resultados están directamente "relacionados con la calidad de vida y nivel de ingresos de los padres".A su vez, se refirió a los problemas registrados en materia de presentismo, al indicar que "la mayoría de los rectores de escuelas secundarias dicen tener problemas de asistencia de los docentes"."La realidad es que la educación no está bien y tenemos que corregirla", enfatizó el funcionario, que mencionó que en la actualidad la mitad de los jóvenes no termina la secundaria y que el 70 por ciento de los que concluyen no tienen "el nivel satisfactorio en matemáticas".En este sentido, Peña consideró que el "sistema educativo no solo no está garantizando igualdad de oportunidades sino reproduciendo y profundizando la desigualdad"."Queremos plantear un camino de salida", subrayó el jefe de Gabinete, antes de enumerar las metas que tiene en carpeta el Gobierno a mediano plazo para apuntalar el sistema educativo.Para empezar, resaltó la necesidad de dar tratamiento al proyecto ya anunciado por el Gobierno para la creación de un Instituto de Calidad Educativa, que tenga a su cargo la evaluación de la educación.También destacó como prioridad lograr la jornada extendida en articulación con los gobiernos provinciales, e implementar la obligatoriedad de seis horas semanales de educación física en todos los establecimientos educativos del país.En la hoja de ruta, también aparece la cobertura universal de la sala de tres años en los jardines de infantes de todo el país, y que para el 2021 el 100 por ciento de las escuelas tengan acceso a conexión de internet.