De la Rosa expuso ante Diputados sobre cambios en la compra de medicamentos

Situaciones injustas

Horrible control

La exposición de las droguerías

El ministro de Salud, Ariel De la Rosa, y representantes de la Cámara Entrerriana de Droguerías debatieron esta mañana en la reunión de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.El objetivo de De La Rosa, es centralizar la compra de remedios e insumos para los hospitales de la provincia, a través de un llamado a licitación que dejaría afuera a los proveedores locales. Se trata de un negocio de 900 millones de pesos al año.La convocatoria partió del diputado provincial José Allende (FpV), que preside la Comisión y fue el gestor del encuentro "por pedido del gobernador Gustavo Bordet".Para su par Alejandro Bahler (Frente Renovador), la exposición del ministro convocada por su aliado político, "es un intento de hacer zafar al ministro de una interpelación en el recinto" sobre los motivos de la modificación en la adquisición de medicamentos.En el comienzo de su exposición, el cuestionado funcionario manifestó que "esta no es una simple licitación, sino que es una verdadera intervención estratégica en Salud", indicó el Ministro de Salud, Ariel De La Rosa, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.Según dijo a la decisión se tomó ya que "los organismos de control advirtieron dificultades que derivan en situaciones injustas para los entrerrianos", dijo y agregó que "el actual sistema genera demoras en los tratamientos en distintos puntos de la provincia". Además, De la Rosa remarcó que "son precisas las indicaciones del gobernador, respecto a la transparencia de los procesos"."¿Por qué se decidió la compra centralizada? Primero, para reducir las inequidades. Aparte, entre el 80 y 90% de los gastos por medicamentos, se encuentran al final de los ejercicios", indicó el funcionario."También es un problema el control de stock de los medicamentos. Tenemos un software de control de stock de desarrollo propio. En el contexto del volumen total de la provincia, si se nos vence un producto, cien o mil, es pérdida de recursos para nuestra cartera de salud. Y reiteró: el 70% de nuestros usuarios están fuera del sistema de seguridad social".Por otra parte, el ministro señaló que se busca "lograr los beneficios de la economía de escala. Nosotros, con el poder de compra del Ministerio, tenemos la potestad de buscar los mejores precios y condiciones financieras para la adquisición de insumos. Y es lo vamos a conseguir, centralizando un sistema que hoy está fragmentado en 65 partes", añadió.El nuevo sistema "permite programar y prever urgencias mediante el sistema de stock mínimo y de esa manera, evitar que se venzan", dijo el ministro De La Rosa y agregó que "esta previsto en nuestro pliego, manejar un stock de consumo mínimo, por ejemplo, para un mes de funcionamiento, que nos permite programar las actividades de distintos efectores, y no tener que salir corriendo por la urgencia de determinados productos".Al respecto, el funcionario sostuvo que "en una auditoría, encontramos 5 unidades de factor 8 vencidas. Esa es la parte imperdonable, del horrible control de stock que existe actualmente", consideró el ministro y aclaró que es "difícil medir el consumo por el sistema actual, para lo que se reelaboró un Vademecum ajustado a las necesidades con más de 1400 productos", resaltó.Por su parte, el representante de la Cámara Entrerriana de Droguerías, manifestó que no están de acuerdo con la compra centralizada, ya que quieren ser "parte activa del proceso" y por tal motivo, piden un "sistema abierto para poder ofrecer y competir con los precios", señaló.Asimismo, indicaron que "si el objetivo es ahorrar, nosotros estamos dispuestos a cooperar", dijeron y pidieron que "los dejen poder trabajar y competir".Al respecto, argumentan que el sistema actual genera un monopolio. Además, señalan que el pliego "exige un nivel de facturación al que ninguna droguería entrerriana llega", afirmaron.