Mejoraron la propuesta salarial a municipales de Paraná

Representantes de los sindicatos que nuclean a los empleados municipales de Paraná se reunieron hoy con referentes de la comuna en la Secretaría provincial de Trabajo en el marco de un nuevo encuentro paritario que duró tan sólo cinco minutos."El Ejecutivo municipal hizo una propuesta y uno de los sindicatos, unilateralmente, está por tomar una decisión; mientras que ATE, APS y Obras Sanitarias, pedimos un cuarto intermedio hasta las 18", confirmó a Elonce TV, Francisco Garcilazo, secretario adjunto de ATE.Es que el SUOYEM consultó a los trabajadores que se encontraban en la puerta de la repartición, si aceptaban o rechazaban la propuesta salarial; mientras que ATE, APS y Obras Sanitarias solicitaron un cuarto intermedio hasta las 18 para consultar a las bases."Fue lamentable lo que vivió en la Secretaría de Trabajo porque de ninguna podemos aceptar sin antes consultar a los trabajadores", advirtió un vocero de APS. "Se quería que en 10 minutos se tome la decisión", coincidió Garcilazo."La propuesta del Ejecutivo fue la subir unos puntos más hasta un 14% ahora y un 7% a julio; a lo que dijimos que si bien se mejoró la oferta, no alcanza", argumentó el secretario adjunto de ATE, al tiempo que recordó: "Habíamos pedido el 38% anual y de repente, si hablamos de un 22, no estaríamos teniendo la respuesta concreta".Desde APS también coincidieron que "si bien aumentaron el porcentaje, no alcanza". Y demandaron además "que la segunda parte sea abonada en junio, y no en julio"; también exigieron respuestas a todas las demandas sindicales que hicieron desde el sector. Elonce.com