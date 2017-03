La UTA ratificó que el 6 de abril no circularán los colectivos en todo el país

El sindicato Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó que durante el paro general de la CGT del jueves 6 de abril no funcionará el servicio de colectivos. "Somos orgánicos y adherimos a lo que resolvió el Consejo Directivo de la CGT. No va a haber colectivos el 6 de abril", sostuvo el vocero de la UTA, Mario Caligari



De esta forma, el dirigente gremial disipó cualquier duda sobre si este sindicato, clave a la hora de garantizar el éxito de una huelga por su capacidad de paralizar el transporte público, iba a acompañar la medida de fuerza.



Los interrogantes se habían sembrado debido a que semanas atrás la UTA fue beneficiada con un fallo judicial que le revocó la personaría gremial a los metrodelegados, con lo cual volvería a ser el único gremio habilitado a discutir paritarias en el ámbito de los trabajadores del subte.



También, el Gobierno de Mauricio Macri mantiene los millonarios subsidios al transporte público y el de larga distancia, con lo cual el vínculo entre la Casa Rosada y el jefe del gremio, Roberto Fernández, se encuentra en un buen momento.



De hecho, Fernández había sido el primero en considerar que se podría levantar la huelga de la CGT si se desarrollaban negociaciones con el Gobierno entre la marcha del 7 de marzo y el paro del 6 de abril, algo que ahora quedó descartado, ya que los popes de la central obrera ratificaron que la medida de fuerza "es irreversible".



Además de la UTA, pararán el resto de los gremios importantes del transporte, como los maquinistas de trenes de La Fraternidad, los Señaleros, los Aeronáuticos, los Portuarios, y también la Unión Ferroviaria y los Peones de Taxis, que adherirán a la medida a pesar de no integrar la conducción de la CGT que definió el paro.