Reclaman condonación de deuda de complejos termales con el Ente Regulador

En el despacho del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Luis Benedetto se llevó a cabo una reunión entre la Cámara Entrerriana de Turismo, el Ente Regulador de los Recursos Termales de la Provincia de Entre Ríos (ERRTER) y el Ministro de Turismo provincial, Adrián Fuertes.



Con el objetivo de arribar a un acuerdo sobre la condonación de la deuda que los complejos termales de la Provincia mantienen con el Ente Regulador, se mantuvo por más de una hora un encuentro del que participaron miembros de la CD de la Cámara Entrerriana de Turismo, encabezados por su Presidente, TST Sebastián Bel, Representantes de distintos Complejos Termales, Autoridades del ERRTER encabezados por el presidente del Ente, Ricardo Argüello y el Ministro de turismo Adrián Fuertes.



Sebastián Bel, lamentó que el ministro Benedetto no pudiera estar presente, expuso sobre lo imperioso que es acordar la quita de la deuda que mantienen hasta el 31 de diciembre pasado los complejos termales de toda la provincia con el Ente Regulador, recordando lo expresado por el Gobernador Bordet en reunión de la Federación Económica de Entre Ríos ante 40 dirigentes, donde sostuvo que esa deuda no se iba a cobrar, prometiendo pronta solución al tema.



Comentó también que en oportunidad de encontrarse con el Gobernador en Casa Rosada producto de haber concurrido al anuncio de las Low Cost, le manifestó nuevamente la preocupación de todo el sector por la intimación de pago efectuada por el ERRTER, y Bordet le reiteró que no había de que preocuparse ya que no se cobraría la deuda intimada al 31 de diciembre.



"Si pretendemos que las termas hagan frente a tan onerosa erogación monetaria, estaremos boicoteando nuestro principal producto turístico, ya que es un producto que convoca durante todo el año la llegada de visitantes a nuestra provincia, un producto que genera a su alrededor, desarrollo comercial, Urbanístico, Social; que fomenta el crecimiento de las localidades que lo poseen, que permite que otras actividades como la construcción crezcan en forma sustentable", sostuvo Bel .



Por su parte, Argüello aclaro "que está como prioridad de su gestión el atender en todo lo que se pueda, el reclamo de cada complejo y así lo ha hecho siempre, pero que esto excede su mandato".



El ministro Fuertes coincidió en la apreciación de la CET, sobre la importancia que tiene el turismo termal en la Provincia y lo indispensable que es cuidarlo y sostenerlo como un estandarte del crecimiento económico, proponiendo un nuevo encuentro adonde este presente Benedetto, Argüello, representantes por la CET, de los complejos termales y el Gobernador Bordet, con el fin de evaluar una nueva propuesta, que elevara la Cámara con el fin de dar solución definitiva a este tema.



Finalizada la reunión, Bel recordó que "nuestra actividad no recibe subsidios, ni quitas de impuestos, ni beneficios en tarifa eléctrica como el campo o la industria, es una actividad que aun en crisis sostiene la fuentes laborales, que no quema cubiertas ni hace paros, ni corta rutas, acompañamos el crecimiento de nuestra provincia con trabajo genuino, pero si este problema no se soluciona en forma inmediata comenzarán a cerrar varios complejos, afectando no sólo el crecimiento que viene teniendo la provincia en materia turística, sino lo que es peor, dañará a muchos trabajadores que verán menoscabada su fuente laboral".