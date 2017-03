Argentina y Uruguay anunciaron nuevo dragado del canal Martín García

Política Bordet destacó a Uruguay como aliado para el desarrollo portuario

En el marco del aniversario número 40 de la creación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), los ministros de Relaciones Exteriores de ambas orillas se reunieron en la Isla Martín García para hacer "una revisión de los principales proyectos en estudio en el ámbito del Río de la Plata", entre los que se destaca la iniciativa para licitar el "dragado y mantenimiento de los canales entre el kilómetro 37 (Barra del Farallón) y el kilómetro cero del Río Uruguay".Según se informó oficialmente, el dragado alcanzará "una profundidad de 34 pies al 0 LIMB de marea, sin perjuicio de prever alcanzar profundidades mayores cuando así se alcance en el Canal Emilio Mitre".Las obras, que fueron motivo de enfrentamiento durante 2012, resultan de interés para el comercio exterior de ambos países: con estas tareas de infraestructura se favorecerá el tránsito de los barcos mercantes de la región y se incrementará además que se incremente el flujo de visitantes tanto a la isla argentina como a su vecina uruguaya de Timoteo Domínguez.De hecho, los jefes de las diplomacias argentina y uruguaya acordaron desarrollar un "centro turístico" para impulsar las visitas a las islas Martín García y Timoteo Domínguez, que está dentro de la jurisdicción oriental."Este aniversario nos encuentra compartiendo proyectos sobre el río, trabajando de manera coordinada y conjunta, con el dragado y una serie de iniciativas importantes que tienen que ver con los puertos de ambos países", sostuvo Malcorra.Y agregó: "Desde el momento en que se encontraron por primera vez, los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez dijeron ´esto es simple: vamos a trabajar juntos´. Porque creemos que no hay otra forma de vernos que no sea integrados y trabajando coordinados. Lo cual no significa que estemos siempre 100 por ciento de acuerdo en todo, pero cuando es así, nos sentamos y lo resolvemos".La ministra de Relaciones Exteriores y Culto estuvo acompañada por su pares de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Turismo, Gustavo Santos; el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro; y el presidente de la delegación argentina ante la CARP, Guillermo González."Volvimos a trabajar en conjunto con nuestros vecinos por el desarrollo productivo de nuestras naciones. La profundización del canal Martín García impacta directamente en nuestra economía, ya que el 80 por ciento de su tráfico tiene como origen o destino puertos argentinos", destacó Dietrich.De esta manera, el Gobierno continúa estrechando los lazos bilaterales con Uruguay, luego de años de cruces y conflictos durante la gestión de Cristina Kirchner por la instalación de las papeleras en la ciudad de Fray Bentos.Los gobiernos de la Argentina y Uruguay se hicieron cargo en forma directa del dragado del canal Martín García luego de que una licitación para esas tareas terminara con sospechas de corrupción.El contrato que tenía la empresa Riovia (Boskalis) para el mantenimiento del dragado de ese canal en el Río de la Plata venció luego de 14 años y ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para no renovarlo y superar la disputa que generó de tensión en las relaciones bilaterales.El conflicto incluso llegó a la Justicia como consecuencia del escándalo que generó la denuncia del exembajador uruguayo en Buenos Aires Francisco Bustillo, acerca de que le habían ofrecido una coima de un millón de dólares para favorecer a la empresa Riovia S.A. en la licitación.El soborno le habría sido propuesto, según Bustillo, por la empresa Boskalis a través del exvicecanciller argentino Roberto García Moritán -quien rechazó las acusaciones-, por lo que la causa involucró tanto a Uruguay como a la Argentina.