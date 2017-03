Marcos Peña brinda su primer informe del año en Diputados

A las 11:00, los diputados de las distintas bancadas recibirán a Peña con un aluvión de preguntas, muchas de las cuales ya fueron presentadas por escrito y otras serán pronunciadas en el mismo recinto.



Las consultas opositoras durante la sesión informativa girarán en torno a ejes como el incremento de la pobreza de acuerdo con las mediciones de la UCA; la pérdida de puestos de trabajo; los compromisos de deuda externa asumidos por el Gobierno; los aumentos tarifarios; el conflicto docente; los recortes al Conicet y los casos que plantean posibles conflictos de intereses donde podrían verse comprometidos funcionarios de Gobierno como la polémica del Correo Argentino, Panamá Papers, Avianca, Flybondi y las licitaciones a favor de Ángelo Calcaterra.



El Frente para la Victoria recibirá a Peña con una verdadera artillería de preguntas, a las que NA tuvo acceso: por caso, el diputado Axel Kicillof preparó 65 preguntas vinculadas a la gestión económica de Cambiemos, con una carga fuertemente crítica.



Los tópicos centrales del cuestionario con que el exministro de Economía de Cristina Kirchner abordará a Peña son la caída del nivel de actividad, la evolución del salario real, del empleo y de los ingresos previsionales, el déficit fiscal y financiero, los resultados de las emisiones de deuda, la situación de la actividad industrial y del comercio exterior, y la política de precios que instrumento el Gobierno.



La diputada Mayra Mendoza interrogará a Peña acerca de si el Gobierno tiene en carpeta la aplicación de aumentos tarifarios durante 2017 y las razones por las cuales el Poder Ejecutivo se niega a convocar a una paritaria nacional docente para destrabar el conflicto que alteró el inicio del ciclo lectivo.



Teresa García, en tanto, le solicitará explicaciones al funcionario por el escándalo que involucró al director de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Arribas, con supuestas coimas de la firma brasileña Obredecht.



El Frente Renovador, por su parte, presentó un total de 135 preguntas, que abrevan en temas como las controversias del "Correo, Avianca, venta de inmuebles por decretos, Anses, rutas, plan Belgrano, producción, minería, Consejo de la Mujer, planes de salud y planes de medicamentos", informaron a NA fuentes parlamentarias del massismo.



El Peronismo para la Victoria, bloque que responde políticamente al Movimiento Evita, repetirá muchos de los temas que plantearán otras bancadas opositoras como "la pobreza, la desocupación, el Correo y Calcaterra", confió el jefe de la bancada, Leonardo Grosso, pero también pondrá la lupa en cuestiones vinculadas a las políticas de género y que tienen como trasfondo el "aumento de las tasas de femicidio y la baja del presupuesto para el Consejo de la Mujer".



Otro eje por el que requerirán explicaciones de Peña tiene que ver con la seguridad, y en particular con el proyecto de modificar Régimen Penal Juvenil para bajar a 14 años la edad de imputabilidad, objetivo que el Movimiento Evita rechaza de plano.



Néstor Pitrola resumió a NA los planteos que el Frente de Izquierda formulará a Peña durante su exposición: "Reapertura de fábricas y reincorporación de los compañeros despedidos en todas las plantas del país, cumplimiento del aumento que piden los docentes y Avianca".



El dirigente del Partido Obrero anticipó que insistirán con el pedido de interpelación del jefe de Gabinete, así como del presidente Mauricio Macri y del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; en tanto que harán hincapié en la "contradicción" de haber prometido en campaña "Pobreza cero" y las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), que detectó 1.500.000 de nuevos pobres en el último año.



"También le vamos a preguntar cómo piensan pagar 90 mil millones de dólares de deuda que el Gobierno tomó entre 2016 y 2017 con un país en plena recesión, donde no ha venido ni un peso de inversión, y que la tasa más baja de inversión de América Latina. Y le vamos a preguntar si están preparando una nueva devaluación, después del fracaso de la devaluación anterior. Además, vamos a cuestionar la política de punto final que es un tema muy sensible para la izquierda y para el movimiento de Derechos Humanos", adelantó.



La rendición de cuentas de Peña ante el plenario de Diputados constituirá el primer informe de gestión del 2017, luego de que el año pasado lo hiciera en cuatro ocasiones: dos veces en la Cámara baja y otras dos en el Senado.