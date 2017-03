La Marcha Federal llega a Plaza de Mayo: Prevén concentrar 100.000 docentes

La marcha convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contará con la participación de gremios de provincias, que estiman concentrar unos 100.000 maestros, dijeron fuentes sindicales.En pleno paro nacional de 48 horas con matices en la adhesión según cada provincia, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, afirmó que "sin paros" el Gobierno retomará "el diálogo inmediatamente" con los docentes.Bullrich aclaró de todos modos que no convocará a una paritaria nacional que fije un salario de referencia porque eso ya quedó establecido por defecto en 2016, cuando se fijó que el sueldo de un docente debe estar un 20% por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil.El ministro habló en la Residencia de Olivos tras anunciar el Plan Argentina Aprende 2016 y allí consideró que la problemática con los gremios docentes se podrá superar a través del "diálogo", pero remarcó que el mismo se debe dar en un contexto "amplio, abierto" de un modo "tolerante" y "no intransigente".Además, enfatizó que los fondos en salarios docentes de la Nación a las provincias "pasaron de 8.540 millones de pesos en 2015 a 22.000 millones de pesos este año".El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, salió a contestarle a Bullrich al sostener que justamente existen "recursos nacionales que son parte constitutiva del salario, por lo que no es verdad que el Gobierno nacional no tiene injerencia en los sueldos que cobran los maestros".Mientras el ministro realizaba anuncios en Olivos junto al presidente Mauricio Macri, en la colectora de la Panameriana y Ruta 197 se generó un clima de tensión cuando fueron rodeados por un centenar de gendarmes que impedían un eventual corte de tránsito.La manifestación, de la que participaron maestros afiliados a Suteba Tigre y Escobar, se desarrolló en el marco del paro nacional docente de CTERA que finaliza mañana con la Marcha Federal a la Plaza de Mayo.Gabriela Macauda, secretaría adjunta del Suteba Tigre e integrante de la Agrupación Docente Marrón perteneciente al PTS en el Frente de Izquierda, se quejó por la presencia del fuerte operativo de la Gendarmería."Este operativo es la respuesta que quiere dar (el presidente) Mauricio Macri a todos los docentes que nos encontramos luchando por un aumento salarial y una educación pública de calidad", dijo la dirigente.