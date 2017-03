Concejales debatirán sobre la interpelación de intendente de Olavarría

El Concejo Deliberante de Olavarría votará mañana la interpelación del intendente Ezequiel Galli a raíz del trágico recital del Indio Solari, que derivó en dos muertos, heridos y múltiples perjuicios para esa ciudad del interior bonaerense. A raíz de los dichos del propio Galli, se espera que el decreto de interpelación sea acompañado también por el bloque de concejales del oficialismo, por lo que podría aprobarse por unanimidad.



De todos modos, y según señalaron desde distintos sectores de la oposición a La Nación, la posibilidad de iniciar un proceso para suspender o incluso destituir a Galli se desvanece. En ese marco, el intendente recibió ayer un claro respaldo de Cambiemos, con la llegada a Olavarría del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, acompañado por los senadores bonaerenses Pilar Ayllon, Julieta Centeno y Andres de Leo y los diputados Santiago Nardelli, Alejandra Lorden, Eduardo Barragán y Mauricio Vivani.



La sesión del Concejo, citada para mañana a las 9, aprobará también el cuestionario que Galli deberá responder, con las preguntas que ayer acercaron desde todas las bancadas. Según señalaron fuentes municipales a La Nación, los concejales presentaron cerca de 150 preguntas.



La intención del Concejo es que Galli responda esas preguntas antes del inicio de sesiones legislativas, previsto para el 1 de abril, por lo que la interpelación podría ser fijada para la semana que viene.



Por impulso del PJ local, la oposición intentará aprobar también mañana la creación de una "comisión especial", con un plazo de 90 días para recopilar información sobre el recital, los preparativos y los hechos posteriores. Ni siquiera tendría el carácter de la Comisión Investigadora que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades para juzgar a los intendentes.



Antes que apuntar a la destitución de Galli, la comisión especial podría convertirse en escenario para la campaña: el plazo de 90 días coincide con el cierre de listas para las elecciones legislativas.



El respaldo de Cambiemos



"Agradezco enormemente la visita de Mosca y los legisladores del bloque Cambiemos que vinieron hasta Olavarría para darme su apoyo. Ellos mejor que nadie entienden que los mecanismos institucionales son los que deben actuar en estos casos, por eso valoro su presencia acá, para hacer extensiva esa responsabilidad a todo el cuerpo de concejales del distrito", señaló Galli, ayer, tras la visita de los legisladores.



"Vinimos a dialogar con el intendente y a traerle el respaldo para este proceso donde se va a poner a disposición del Concejo Deliberante y de la justicia. Queremos resaltar la muy buena actitud de la oposición de Olavarría que no ha hecho uso del oportunismo político, lo cual habla a las claras de su responsabilidad y el respeto por la voluntad de los vecinos de la ciudad", completó Mosca.



Ninguno de los dos mencionó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ni al presidente, Mauricio Macri.



No es, sin embargo, el primer respaldo de Vidal hacia Galli, que tras la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, recibió dos veces en privado al ministro de Gobierno , Joaquín De la Torre, quien a su vez dejó a funcionarios de confianza trabajando en el distrito. Tampoco es el único municipio que le encargan "cuidar" a De la Torre: desde el año pasado asiste de cerca al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo.



Entre visita y visita de De la Torre, Galli echó a su jefe de gabinete y padrino político, Jorge Larrache, pero también recibió un respaldo sorpresivo del ex intendente de Olavarría, José Eseverri, a través de una carta en la que pidió "responsabilidad" y "cuidar" la ciudad. De la Torre y Eseverri supieron integrar el massismo, pero caminaron juntos en la política desde mucho antes.