Motociclistas se reunieron con el gobierno provincial y plantearon inquietudes

Motociclistas de la provincia, agrupados a partir de la nueva reglamentación impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, plantearon su preocupación al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, en un encuentro que tuvo lugar en la Casa de Gobierno. El uso de cascos y chalecos con patente son los puntos más cuestionados de la normativa, a la que la provincia analiza si adherirá o no.



"Nos vamos muy conformes de esta reunión que tuvimos con el ministro porque nos dio la sensación de que está en sintonía con nosotros, en el sentido de que la problemática en torno de todo esto en Entre Ríos ya se ha erradicado gracias a los controles que instrumentó el gobierno anterior y ratificó el actual", comentó Horacio Brun, de Motociclistas Unidos de Entre Ríos.



Héctor Rivero, del grupo Los Petacas de Paraná, dijo tras el encuentro: "Trajimos nuestras inquietudes al ministro en referencia a la nueva reglamentación y la charla fue muy amena. Nos vamos contentos porque tuvimos buen recibimiento y hubo entendimiento. El señor ministro nos comentó que, por el momento, en la provincia la problemática se ha reducido en gran medida".



En efecto, durante la reunión, de la que participaron también el jefe de Policía, Gustavo Maslein y el diputado Juan Carlos Darrichón, Urribarri repasó los resultados del decreto vigente desde 2014 que dio facultades a la Policía de Entre Ríos de secuestrar los motovehículos que no cumplieran con las normas.



"En estos tres años se secuestraron 50.000 motos y se redujeron los arrebatos en un 90 por ciento", precisó el funcionario, al tiempo que expuso: "En materia de control, la clave es siempre sostener las medidas que se toman. El gobernador Gustavo Gobernador Bordet dio continuidad a las medidas de la gestión anterior, garantizando operativos y controles de desplazamiento en las localidades entrerrianas a los fines de combatir la inseguridad y la accidentología".



Urribarri comentó que conocía a través de la prensa la preocupación de los motoqueros. "Atentos a las demandas ciudadanas, los convocamos a fin de conocer en profundidad sus planteos. A partir de este encuentro, evaluaremos los requerimientos con nuestros equipos técnicos. Entendemos que debemos considerar esta normativa a la luz de la realidad provincial y desde allí ver si es necesario adherir o no a la misma", señaló.



Aunque resta definir si la provincia adherirá o no a las reglamentaciones que impulsa la Nación y, si lo hace, cuáles serían las adaptaciones a la realidad provincial, Urribarri destacó: "Nosotros venimos trabajando sostenidamente en el control de motovehículos y esa modalidad viene arrojando resultados positivos".



Maslein, por su parte, confirmó que "Entre Ríos no tiene problemas de inseguridad con motochorros ni robos de motocicletas en índices como los que se registraban en años anteriores, a partir de 2014, cuando un decretó facultó a la Policía a intervenir". También señaló que "la resolución de Nación quedó en análisis, para ver su la provincia adhiere o no y en qué forma se adecuaría en caso de adhesión".