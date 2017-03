Frigerio: "A las paritarias no las tiene que discutir el gobierno nacional"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, insistió en que "la ley de educación no dice que las paritarias las tiene que discutir el gobierno nacional", al rechazar el reclamo central que motivó un nuevo paro docente hoy y mañana en todo el país.



"La ley de educación no dice que las paritarias las tiene que discutir el gobierno nacional. Es mentira. Le da obligaciones al gobierno nacional que tiene que ver con el mínimo, las condiciones laborales, el calendario docente", afirmó el funcionario nacional.



Asimismo, afirmó que "tampoco el gobierno nacional se mete en las paritarias de los médicos o de la policía que son las provincias".



"Heredamos un salario mínimo de 5.600 pesos, en estos difíciles meses de gestión lo llevamos a 9.700. Esto es una realidad. Encontramos el Fondo de Incentivo Docente y lo triplicamos por tres. Estos son datos de la realidad, discutamos sobre esto", pidió Frigerio.



También destacó: "Nosotros no fuimos los que firmamos las paritarias de los últimos 12 años, lo hicieron los dirigentes sindicales que hicieron que el mínimo fuera de 5.600 pesos. Tampoco fuimos los que generamos que la educación pública prácticamente se haya privatizado".



Consultado sobre la "pertenencia política" del líder de Suteba, Roberto Baradel, Frigerio señaló: "Creo que los dirigentes pueden tener su filiación partidaria, está claro que Baradel dice sin problema que es kirchnerista".