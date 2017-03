Estela de Carlotto en Diputados: "Hoy es un día histórico"

Estela de Carlotto visitó la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos, para asistir a la inauguración de la Semana de la Memoria en dicho cuerpo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo estuvo acompañada por el titular de la Cámara baja, Manuel Mosca, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón.

En ese marco, firmaron un convenio de colaboración y cooperación recíproca entre la Legislatura y Abuelas, que apunta a promover el derecho a la identidad y trabajar en conjunto iniciativas, proyectos y acciones para fortalecer la calidad institucional legislativa en materia de derechos humanos.



En el recinto de la Cámara, Carlotto destacó que este acto "es histórico, reparador, un mimo y una ganancia enorme para las Abuelas. Nosotros no tenemos ni odio, ni venganza, ni revancha, sólo queremos Justicia".



"Estamos transitando la democracia más larga de nuestro país, todavía incompleta, por eso hay que cuidarla y defenderla. Eso depende de nosotros. Memoria, Verdad y Justicia son tres palabras grabadas a fuego en la sociedad", agregó.



En tanto, el vicegobernador señaló respecto del convenio que "se trata pues de un merecido homenaje a la valentía, al coraje y a la determinación de las Abuelas para recuperar su descendencia; o mejor dicho, para recuperar su trascendencia. Desde 1980, aún en plena dictadura, las búsquedas comenzaron a dar frutos. Hoy son 121 los nietos recuperados, falta localizar a muchos, pero muchos menos que si la labor de Abuelas de Plaza de Mayo no hubiese sido llevada a cabo".



Por su parte, Mosca expresó que "lo de hoy es histórico, no solo por ser la primera Legislatura en firmar un convenio con Abuelas, sino que es histórico porque es una decisión política de poner el esfuerzo y el compromiso de trabajar en conjunto por la memoria y los Derechos Humanos".



Para concluir, el secretario provincial de Derechos Humanos, Santiago Cantón, afirmó que "Abuelas es un ejemplo para el mundo. Desde el Estado tenemos que cooperar para que puedan continuar con el extraordinario trabajo que hacen. La lucha por la identidad, la verdad, la memoria y la justicia es la garantía de un futuro mejor para todos los argentinos".



La Semana de la Memoria inaugurada por Carlotto comprende una serie de actividades tales como la muestra "Artistas por la Memoria", de la colección patrimonial del Museo de Arte y Memoria perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria; la visita a la Comisaría 5ta de La Plata, espacio de memoria; y concluirá el miércoles 22 con la visita por la mañana de una comitiva de Diputados al Museo Sitio Memoria ESMA, ex Centro clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, mientras que por la tarde la realizarán los trabajadores de la Cámara.

Parlamentario.com.