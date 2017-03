"El Gobierno nacional está equivocando su política", cuestionó Sadop

Allí el secretario general, Sergio Pesoa, sostuvo que Macri "tiene que torcer el rumbo y convocar a paritarias nacionales".



"Nosotros somos los más interesados en no perder días de clases, en que no haya paros", subrayó más adelante. Y remarcó, en diálogo con APF: "El conflicto no lo iniciamos nosotros, lo inicia el Gobierno nacional al no convocar a paritarias".



El dirigente de Sadop participó este martes ?junto a los otros miembros del Frente Educativo Provincial, Agmer, AMET y UDA?de la apertura formal de la movilización nacional de la columna NEA, con docentes de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. La movilización culminará este miércoles 22 de marzo en Buenos Aires. Su objetivo es reclamar la apertura de la Paritaria Federal, salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo en su art. 10.



Sadop lleva dos grupos a la marcha, uno de la costa del Paraná y el otro de la costa del Uruguay. "Esperamos ser un montón de compañeros que juntos presionemos a este Gobierno para que cambie la política", dijo por último Pesoa.