Para Facundo Moyano, el Gobierno "ha optado por castigar al sindicalismo"

El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano acusó este martes al Gobierno de haber "optado por castigar al sindicalismo" en lugar de "resolver" los problemas de los trabajadores, y advirtió que si el presidente Mauricio Macri tuviera mayoría en ambas cámaras, "avanzaría" sobre el Congreso.



Moyano defendió el paro nacional convocado por la CGT para el próximo 6 de abril, al asegurar que "las políticas económicas han empeorado los indicadores sociales respecto de los años anteriores".



"El Gobierno ha optado por castigar al sindicalismo, entendiendo que no tiene buena imagen ante la sociedad o ante sectores de la clase media que sustentan su electorado", expresó el extitular del Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa).



En diálogo con radio Continental, el legislador del Frente Renovador atribuyó esa circunstancia a "una estrategia político electoral ante una situación que ellos (los funcionarios) no puede resolver".



En esta línea, se refirió al conflicto con los gremios docentes y consideró: "Más allá que uno puede cuestionar la legitimidad del paro docente, o por lo menos lo puede discutir, el Gobierno tiene que dar otra discusión, no la de descalificar al sindicalismo, sino mostrar cuáles son sus propuestas para mejorar el sistema educativo".



Por otro lado, aunque evitó comparar las gestiones del menemismo y el macrismo, Moyano juzgó que en ambas administraciones "podemos encontrar un fondo similar", pero "las circunstancias son distintas" porque "la sociedad argentina ha cambiado y el contexto internacional es diferente".



Además, señaló que al oficialismo "el hecho de tener las instituciones como el Congreso, con una conformación diferente, no le permite avanzar en muchas cosas". Sin embargo, alertó que si el actual Ejecutivo "tuviera las herramientas que tuvo el kirchnerismo de tener mayoría en ambas cámaras, sería completamente diferente. Lo percibo en los decretos que saca, incluso, pasando por encima a los propios legisladores de Cambiemos".



El dipusindicalista insistió con su respaldo a la huelga del 6 de abril y dijo que "tomando indicadores objetivos, nos vamos a dar cuenta de que hay una situación compleja para los trabajadores, los que están organizados, los que están dentro de la economía formal o los que están en la informal".



Para el legislador, "han empeorado los indicadores sociales respecto de los años anteriores: han caído el salario, el empleo, la economía en general y el consumo en particular".



Parlamentario.com.