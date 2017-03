La Justicia avaló al Indec de Guillermo Moreno ante el reclamo de un bonista

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal avaló por segunda vez las mediciones de inflación que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el gobierno kirchnerista, bajo la gestión de Guillermo Moreno.En esta oportunidad lo hizo ante el reclamo de un tenedor de bonos de la deuda externa ajustables por el índice de inflación, que reclamaba un ajuste de lo que efectivamente había percibido porque -argumentaba- los guarismos del INDEC eran menores a la realidad"De la totalidad de la prueba ofrecida y producida por la actora, aunque copiosa (especialmente los informes periodísticos) y considerable, no logra evidenciar la 'errónea' elaboración del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC", confirmó la Sala Tercera de la Cámara.En el expediente tampoco se probó "que la metodología empleada resulte inadecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración de dicho Índice".Los camaristas Sergio Fernández, Esteban Argento y Carlos Grecco confirmaron el fallo de primera instancia del magistrado Enrique Lavié Pico, quien había rechazado la demanda del bonista Raúl Esteban Mariscotti.El bonista sostenía que los cupones de pago de las letras de la deuda "le han sido mal pagados en razón de que el INDEC calculó los mismos teniendo en consideración coeficientes CER elaborados sobre la base de índices de precios al consumidor formulados en defecto".La acción judicial apuntaba a la 'Metodología 13', la forma de medir la inflación implementada por el INDEC desde 2008.El fallo de primera instancia sostuvo que "no se advierte que haya existido una elaboración errónea del IPC o que la metodología empleada no resulte adecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración del IPC".Desde su intervención a manos de Guillermo Moreno, las cifras del INDEC quedaron seriamente cuestionadas, en especial las de inflación, así como también las de pobreza y empleo.La demanda rechazada es por bonos del año 2007, cuando comenzó la intervención de Moreno en el organismo.