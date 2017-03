Compra de medicamentos: "No hay nada que ocultar", dice De la Rosa

Política Piden la interpelación del ministro De la Rosa

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados convocó para este miércoles al ministro Ariel de la Rosa para que explique la decisión de comprar medicamentos para abastecer a los hospitales y centros de salud a empresas que no son de Entre Ríos.El funcionario indicó que no tiene inconvenientes "de concurrir no sólo a la comisión de diputados, al recinto o a donde se me cite, porque no hay nada que ocultar".Sobre los cuestionamientos de los laboratorios entrerrianos, De la Rosa consideró que "son cuestiones subjetivas. Aquí se afectan los intereses de mucha gente".Y remató: "De ninguna manera direccionamos la cuestión, pero en nuestro proyecto de pliego está respetar el mínimo del 5 por ciento del volumen de compra a la industria farmacéutica de Entre Ríos, a la cual consideramos de primerísima línea".