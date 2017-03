Legisladora propone aumentos para beneficiarios de la Ley 4035

La diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador) presentó días pasados un proyecto en la Legislatura Entrerriana, que modifica la Ley 4035 en relación a los requisitos respecto de las posibilidades de acceso al beneficio y pide aumentos en los montos que reciben. Hoy los beneficiarios cobran en el mejor de los casos $ 1.850.Tassistro explicó que resulta imperioso que los beneficiarios de la Ley 4035 "cobren un haber más digno y equiparado a los tiempos que vivimos, que se parezca más a una pensión y menos a una limosna", exigió.Pero el aumento va atado a otros aspectos. Entre ellos, debe modificarse la actual legislación, "ya que la misma establece que para acceder al beneficio hay que demostrar ingresos mensuales menores a $ 150, monto irrisorio en la economía de hoy. El otro tema a corregir a través de esta iniciativa es lograr que los beneficios de esta Ley sean compatibles con otras asignaciones de carácter previsional no contributivas que sean otorgados por los Municipios y/o Nación, mientras no supere la Canasta Básica Total"."Los beneficiarios hoy cobran $ 1.850. La idea es que perciban un haber sensiblemente mayor, lo que actualizaría el monto a un haber más real, más acorde a los tiempos que vivimos. No debemos perder de vista que la gente que recibe este beneficio tiene necesidades profundas para subsistir", remarcó.Cabe recordar que la Ley 4035 reconoce el derecho a ser titular de una pensión no contributiva a quienes residan en la provincia con el fin de cubrir la contingencia vejez, invalidez y maternidad. "Aunque, su aplicación suele ser inviable", señala la legisladora.La diputada del Frente Renovador agregó que "por este motivo, proponemos su modificación a través de la incorporación de la Canasta Básica Total (que engloba la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta para la adquisición de bienes y servicios de carácter no alimentario), como índice, habilitando la actualización automática independientemente de la voluntad del Poder Ejecutivo".Puntualmente, el proyecto incorpora un artículo que establece que "los derechos otorgados por esta ley serán compatibles con otras asignaciones de carácter previsional no contributivas que sean otorgados por los Municipios y/o Nación, mientras no supere la Canasta Básica Total".En tanto, y en uno de los cambios neurálgicos, habilita la actualización automática del ingreso de referencia, elemento esencial en los tiempos que corren donde la inflación derrumba el poder adquisitivo mes a mes.Por último, Tassistro aseguró que "entendiendo que son personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos a quienes ampara la ley, consideramos importante la informalidad del trámite; muchas veces se somete a la rigurosidad formal del mundo burocrático en el que estamos inmersos desatendiendo las necesidades latentes y urgentes de los necesitados", reclamó, aunque no dio precisiones acerca de dónde provendrían los recursos para hacer frente al aumento.