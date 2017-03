Desde la CGT ratifican que el paro general es "irreversible"

"Me parece que tiene características de irreversible, habida cuenta de las declaraciones y posturas que está anunciando el Gobierno. El Gobierno ha gastado un 30 por ciento de su mandato y gran parte de los anuncios y las iniciativas que había tomado no se han concretado", sostuvo el referente sindical.



En diálogo con Radio La Red, el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) consideró que "tiene que haber otra actitud en cuanto al tema del consumo" por parte del Gobierno y manifestó que "básicamente, hay que ponerle más dinero al bolsillo de la gente".



"Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Tiene que instrumentar una medida que implique que la gente reciba más dinero en el bolsillo", indicó.



Consultado sobre cómo se podría hacer eso, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento explicó que se puede aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores "vía paritarias, abandonando esta fantasía de que el proceso inflacionario va a terminar dentro de determinada pauta, así como también a través de un aumento general de las jubilaciones".



"Tienen que dejar de favorecer a algunos sectores en los que ha tenido una velocidad exprés y tomar medidas para el otro lado en que ha tenido una velocidad de mucho menor intensidad", reclamó.



Y concluyó: "Hemos tenido una actitud razonable ante todo esta situación, lo que nos da la tranquilidad y la compresión de vastos sectores de la población de que ahora que elegimos confrontar es porque hemos hecho un gran esfuerzo antes de tomar la medida. Lamentablemente los resultados del diálogo no son los esperados. El diálogo está muy bien, se cuidan muy bien las formas, es un instrumento muy valioso, pero si no llegan los resultados, se convierte en una frustración".