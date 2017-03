Detectaron la venta indebida de dos viviendas sociales en Chajarí

Foto: Ilustrativa

La municipalidad de Chajarí informó que en breve, se llevará a cabo la desadjudicación y desalojo de viviendas vendidas de forma indebida. Esto tiene que ver puntualmente con dos viviendas en la zona norte de esa ciudad; el Decreto será firmado en los próximos días por el intendente Pedro Galimberti.



"Desde hace tiempo estamos trabajando en este tema, ya que se presentaron dos casos de venta de viviendas sociales, lo que está absolutamente prohibido por dos Ordenanzas. Ambas prohíben la venta, adquisición y cesión de las mismas", explicó el encargado de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Chajarí, Gustavo Walther.



"Puntualmente, en el caso de una de las viviendas veníamos trabajando desde hace un tiempo, ya que un grupo familiar la adquirió y ya estaba viviendo en la misma. Recordemos que cuando se advierte una situación así, hay que crear un Expediente sobre la vivienda, en el que se contemplan declaraciones a la vez que se procuran bases legales para poder continuar. Para esto hay que tomar testimonios, declaraciones, etc", acotó.



Luego señaló que "además del caso mencionado, a la semana siguiente descubrimos un caso similar a raíz de una publicación realizada en un grupo de compra-venta de la red social Facebook. Por este motivo, inmediatamente fuimos a hablar con quién ofrecía para la venta a esa vivienda. A esta persona le comunicamos que lo que pretendía hacer está prohibido, pero aun así procedió a la venta".



"La familia que adquirió esta casa sabía que esto no está permitido, pero de todos modos la compró. Por lo tanto, hemos creado un Expediente para cada una de estas viviendas, y ahora estamos en el procedimiento legal para la desadjudicación de los grupos familiares que vendieron las viviendas, y el desalojo de aquellos que las compraron", explicó Walther.



En otro tramo, expresó que "si bien somos respetuosos, sabemos que hay que enfrentar esta situación. Es decir, somos rigurosos en cuanto al procedimiento, pero sin ser groseros (...) Cuando se cumpla con los Decretos, se les dará un período de tiempo para el desalojo. Las viviendas deben estar en las mismas condiciones en las que les fueron entregadas en su momento".



Por qué se venden las viviendas sociales



Al hacer mención a los argumentos esgrimidos por las familias que pusieron a la venta sus casas, el funcionario dijo que "mayormente se dio así por ignorancia, es decir por desconocer la situación. También hay casos en los que esto se hace por 'viveza', por así decirlo (...) Las viviendas no se pueden vender porque son propiedad del Estado Municipal, sea de la gestión que sea y hasta que no se finalice con el plan de pago establecido".



"Una vez concluido el pago del plan, el adjudicatario para a ser propietario de la vivienda y ya tiene la facultad de hacer lo que quiera con la misma. Hasta entonces, se debe cumplir con todas las condiciones establecidas", finalizó. (Chajarí al día)