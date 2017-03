El municipio de Paraná mejoró la oferta salarial y siguen las negociaciones

En la mañana de ayer, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Solari y el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli participaron de la mesa de negociación paritaria junto a los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores municipales.



Solari detalló que la mejora de la propuesta inicial, del 18% consistió a un "aumento del básico del 8% a partir de marzo, 7% a partir de julio y 4% a partir de noviembre, lo que hace en el año un acumulativo de alrededor de un 20% de aumento", indicó. Además, sostuvo, ofrecieron "aumentar en la misma proporción el adicional único que se cobra los 15 de cada mes, por parte de la gran mayoría de los empleados municipales y sostuvimos la cláusula gatillo que se había planteado en la primera reunión. Es decir que seguiría actualizando el aumento que estamos planteando, si la inflación está por encima de estos incrementos parciales".



Desde la Municipalidad, explicó Solari, "proponemos lo que creemos que está dentro de la razonabilidad de nuestro presupuesto y los empleados representados por los sindicatos plantean lo que precisan para ir mejorando su situación salarial. Así son las paritarias y así debe seguir siendo en democracia", afirmó.



La propuesta fue rechazada por los gremios y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, a las 10, en la Secretaría de Trabajo.



Pedro Acosta, secretario General de la Asociación del Personal Superior (APS), ratificó que no hubo acuerdo. "Nos vamos bastante decepcionados con la propuesta que ha traído el Ejecutivo. Nosotros en la primera reunión elevamos un petitorio conjunto con lo que estábamos pidiendo. Sobre eso no hicieron nada, no estudiaron lo que les entregamos y por eso la nueva propuesta que hacen es una burla al trabajador municipal, porque aumentaron únicamente un punto a lo que habían ofrecido anteriormente", dijo y añadió: "Obviamente la rechazamos desde ya, pero de todos modos lo vamos a consultar con las bases y sobre eso seguiremos".

Afirmó que desde el gremio se retiraron "decepcionados". "Pensábamos que hoy iban a traer una mejor propuesta que alcance a todos los trabajadores municipales, pero no ha sido así", dijo.



Desde el gremio, recordó, piden "un aumento del 35% al básico, el adicional único que sea equivalente a la categoría 1 que hoy está en 3.200 pesos y un código que es para jerarquizados, que se tome un porcentaje del básico de la categoría de revista".



Por su parte, Francisco Gracilazo, secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afirmó: "La propuesta no es seria para nosotros. Sigue siendo una bofetada y le decimos al Ejecutivo que así como ellos nos piden responsabilidades, nosotros también le pedimos responsabilidades ya que los salarios de los funcionarios son mucho más altos que los de los trabajadores", criticó. "Lo único que ofrecieron es el 1% más. No es clara la propuesta. Para nosotros no se han sentado a ver el presupuesto, que habla de más del 25% de diferencia (con el presupuesto anterior) destinada a salario", sostuvo.



"Todos los municipios del interior hablan de un porcentaje que supera en el primer tramo el 15%, luego un 5% y un 7. Han tomado otra postura y creemos que el Municipio de Paraná, por su presupuesto, tiene mucho más para dar", añadió.



ATE reclama un aumento del 38% que se basa, explicó el dirigente, en el cálculo de la pérdida del poder adquisitivo por la inflación en el 2016, más el desajuste estimado para este año.



El Ejecutivo, indicó, "más allá de que rompe el techo del 18%, lo hace con un 1% más. La realidad es que debemos hablar de un porcentaje mucho mayor porque no le alcanza a los municipales. Tenemos el salario más bajo de la provincia".



Desde el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) también rechazaron la oferta. El secretario de Finanzas de la entidad gremial, Fernando García, afirmó que la propuesta está "lejos" de lo que pretende.



Explicó que si bien desde su sector no han explicitado un porcentaje, el criterio que establecieron es que el aumento "no puede estar por debajo del mínimo del costo de vida o de la inflación. Lo vamos a discutir a rajatabla".



"El gobierno municipal puede y debe mejorar la oferta. El intendente sabe del costo de vida y lo que estamos pasando los trabajadores municipales", dijo y sostuvo que hay expectativas de que el gobierno municipal pueda realizar una mejor oferta para el miércoles, que haya una mejora en el monto de adicionales y que "el porcentaje de impacto de aumento que se dé sea mucho más y para liquidarlo ahora, retroactivo".