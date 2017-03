El STJ desestimó recurso para instalar jardines maternales en escuelas nocturnas

En su artículo 43, la Ley provincial de Educación Nº 9.890, establece: "El Consejo General de Educación garantizará en escuelas secundarias de adultos el funcionamiento de jardines maternales con el propósito de asegurar la permanencia y egreso de los alumnos y alumnas". Este párrafo fue el núcleo del recurso de amparo presentado que obtuvo eco favorable en la Justicia, en primera instancia. Ahora el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo desestimó.



"Otra vez, las chicas están con sus niños en las escuelas, por los pasillos, deambulando. Y el Estado no está garantizando la ley, que debe hacer que los estudiantes secundarios, mientras realizan sus estudios, tengan un lugar para dejar a sus hijos", expresó a Elonce TV, César Baudino, rector de la Escuela Além.



"Se había presentado un amparo que en primera instancia resultó favorable, y el Superior Tribunal de Justicia, dijo que no es la vía, dándole la espalda a las pibas y pibes que quieren seguir estudiando", contó.



Tras este traspié, dijo que apelan al CGE a "que cumpla con la ley de Educación de la provincia, artículo 43, que taxativamente afirma que debe haber jardines maternales lúdicos en las escuelas secundarias de adultos. A esa norma, ellos mismos la hicieron".



"Estamos muy molestos con esta situación. Vemos en estos días que la pibas concurren con su s hijos a la escuela, aunque, muchos, en unos días, ya no vendrán", destacó.