Trabajadores de la Secretaría de Energía realizan retención de servicios

Este lunes los trabajadores de la Secretaría de Energía de la provincia volvieron a efectuar medidas de fuerza ante el incumplimiento de lo prometido el 13 de febrero pasado por el Gobierno provincial. En esa fecha ?y tras varios días de protestas contra el recorte de las horas extras? se firmó un acta acuerdo para iniciar una paritaria sectorial este 14 de marzo, para discutir el blanqueo de ese adicional y regularizar la situación.



Sin embargo, la paritaria prometida hasta ahora no se inició. Como además no hubo respuestas ante la inquisitoria de los trabajadores, éstos decidieron en asamblea volver a las protestas, que se retomaron este lunes. Hubo retención de servicios de 7 a 14 y una manifestación en calle Urquiza, frente a la Secretaría.



La retención de servicios se repetirá este martes 21 y miércoles 22 de marzo, en el mismo horario. En tanto, el jueves 23 de marzo habrá una nueva asamblea y, en caso de no haber tenido respuestas, podrían agudizarse las acciones gremiales.



Los trabajadores pretenden que "el Poder Ejecutivo emita un decreto mediante el cual se les asigna una compensación equiparativa tendiente al blanqueo de las horas extras y regularización de los contratos de obra y servicios", se informó.



Para el delegado de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) en la Secretaría, German Rojas, "este incumplimiento es una falta de respeto para todos nosotros, creímos en su momento en la palabra de los funcionarios y en el acta firmada, pero hoy nadie se hacer cargo".



"Esperamos que se nos convoque a la brevedad a discutir con franqueza los puntos que se acordaron en el acta. De no ser así en asamblea discutiremos cómo seguir, pero lo más probable por lo que me dicen mis compañeros será que intensificaremos las medidas de acción directa", remarcó por último. (APF)