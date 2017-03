El ingeniero Jorge González asumió como presidente de Enersa

Continuidad y política energética

El gobernador Gustavo Bordet participó este lunes de la reunión en la que el directorio de la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa), puso en funciones al nuevo presidente Jorge González, quien reemplaza a Alfredo Muzachiodi en el cargo. La nueva autoridad de la empresa entrerriana, se desempeñaba hasta hace pocos días como titular de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). El sindicato del sector apoyó la decisión con la presencia del secretario general de la Federación de Luz y Fuerza, Guillermo Moser.El mandatario dijo que este cambio "marca un rumbo de políticas públicas que se han desarrollado en Enersa, una empresa que a través del tiempo ha venido teniendo un crecimiento sostenido y una consolidación".Acompañaron al gobernador el ministro de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Energía, Raúl Arroyo; el interventor del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), José Carlos Halle; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, quien certificó el acto de recambio de autoridades en representación de las acciones del Estado; autoridades del Directorio entrante y saliente; síndicos; representantes de la Federación de Cooperativas Eléctricas nacional y de cooperativas de la provincia y miembros de los sindicatos.Bordet hizo notar que en estos años "se han hecho inversiones que son históricas en el sector, teniendo en cuenta que se venía de una situación realmente muy precaria en el año 2003/04, que es cuando el Estado vuelve a hacerse cargo de una empresa que había sido privatizada. A partir de ahí viene este crecimiento sostenido de la empresa, sobre todo en los últimos años".Destacó la tarea del presidente saliente, Alfredo Muzachiodi, "para llevar adelante la empresa, haciendo inversiones que son históricas para la provincia, como la estación transformadora de 500 kw en Paraná, que nos da la independencia energética, algo que hace muchos años habíamos visto como una solución al largo plazo para la provincia; además de otras inversiones, como la estación transformadora de Villaguay"."Entre Ríos ha crecido en materia energética, Alfredo ha cumplido un rol muy importante en este proceso, por eso va a estar vinculado a la empresa para asesorarnos y poner lo mejor de su experiencia, que es muy valorada", subrayó el mandatario.Señaló luego que, con la incorporación de Jorge González, "se abre una nueva etapa. Él tiene una vasta experiencia en el sector, viene de la empresa de energía de Córdoba; tiene un profundo conocimiento y compartimos la visión de lo que debe ser la empresa en su desarrollo, teniendo en cuenta que los trabajadores tienen una participación determinante en la operación y gerenciamiento de Enersa"."Ese es el concepto de una empresa del Estado. Con la participación activa de los trabajadores, del Estado y de los usuarios se pueden alcanzar grandes metas y objetivos. Este es el camino que nos hemos planteado en Enersa, una empresa que funciona con mucho profesionalismo, que entendemos que tiene que tener este criterio de manejarse con autonomía y donde se han cuidado muchísimo los costos y también que no se ingrese indiscriminadamente personal. Este es el camino para tener una empresa eficiente y debemos redoblar el esfuerzo que se ha venido realizando en estos años", enfatizó.Por último, afirmó que esta empresa "nos ha permitido tener previsibilidad y por otro lado planificación. Si uno está en la urgencia todos los días es muy difícil planificar. De este modo, uno puede planificar la provincia en cuanto abastecimiento eléctrico y poder explorar nuevas alternativas, como las energías no renovables; también el cierre Norte, en la zona más postergada, una obra ambiciosa para la cual estamos buscando financiamiento a través del BID. Estos son los desafíos que tenemos".Por su parte, el nuevo presidente Jorge González agradeció al gobernador "la confianza" y coincidió en que "esto es una continuidad política de Estado. En energía muchas veces o en muchos lugares se ha improvisado y aquí creo que se le ha dado una política de Estado muy seria, de continuidad, donde la inserción de los representantes gremiales y de todos los trabajadores y la definición de una política global desde el gobierno de la provincia, le ha dado todo este crecimiento a la empresa".Agregó que "venimos a aportar, a sumarnos a esa continuidad, a intentar hacer lo que hicimos en otra provincia, como Córdoba, donde desarrollamos un plan quinquenal; aquí haremos hago similar"."Como decía el gobernador, la idea es que haya una planificación, una previsibilidad, que todos los actores, como los usuarios residenciales, comerciales e industriales, sepan hacia dónde va la política energética de la provincia y participen de esa política. En eso la decisión del gobernador es clave y nosotros vamos a estar consustanciados con esa política".Luego destacó: "Me vengo a sumar, sabiendo que tenemos un recurso humano importantísimo en la empresa; y seguramente en las nuevas tecnologías, en las energías renovables o la generación distribuida va a tener un rol preponderante la empresa".En tanto, el presidente saliente, Alfredo Muzachiodi, afirmó que tal lo conversado con el gobernador, seguirá "vinculado al sector en general y en ese sentido estoy dispuesto a colaborar con todo lo que he aprendido hasta ahora y lo que uno le pueda aportar a la provincia".Asimismo, agradeció al gobernador "la oportunidad que nos ha dado, porque estas cuestiones, más en lo energético y en lo que es proyecciones a largo plazo, se trabajan en conjunto. En esa línea, es importante que continuemos esa idea de seguir trabajando para el futuro. Agradezco y me pongo a disposición para lo que podamos seguir haciendo".El secretario general de la Federación de Luz y Fuerza, a nivel nacional, Guillermo Moser, agradeció la participación que se le brinda al sector gremial dentro del directorio de Enersa y se refirió a la asunción de González."Es importante la participación que nos da el gobernador, como hace años nos viene dando la provincia de Entre Ríos, y eso se refleja en la presencia nuestra a través del vicepresidente de la empresa, que es Sergio Menéndez. El poder estar en las definiciones políticas del gobernador es algo muy importante", expresó Moser.Se refirió también a la asunción del nuevo titular de Enersa y comentó: "Es un cambio de autoridad, pero con una continuidad en la gestión para el crecimiento de la provincia. En este caso viene un presidente que estuvo cuatro años en Córdoba, donde hay un millón doscientos mil medidores y con un gran avance que se tuvo en esa provincia. Poder volcar toda esa experiencia en Entre Ríos va a venir muy bien".