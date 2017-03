Macri afirmó que toma medidas pensando a "largo plazo" y respaldó a Vidal

El presidente Mauricio Macri afirmó que el Gobierno adopta medidas pensando en "el largo plazo" y no a partir de "parches", al tiempo que cuestionó a sectores que "ponen trampas"."Empezamos a hacer lo que hay que hacer pensando en términos de largo plazo", afirmó Macri, quien planteó que "no más parches".Al pronunciar un discurso en una planta de producción y desarrollo de helicópteros livianos en la localidad bonaerense de Saladillo, el jefe de Estado apuntó contra sectores que ponen "pozos o trampas" porque "no creen en la sociedad que estamos planteando".El mandatario encabezó con la gobernadora María Eugenia Vidal, la ceremonia junto al fundador de la empresa, Augusto "Pirincho" Cicare? quien, emocionado, agradeció la posibilidad que le brindó el gobierno de expandir su producción, mediante el financiamiento con líneas de créditos del BICE y Banco Nación.El Presidente, durante su discurso, al afirmar: "cada día la quiero y la admiro más con todas las batallas que da".Además, sostuvo que "cada batalla que da lo hace por cada uno de los bonaerenses".Por su parte Vidal, dijo que estar en dicho acto "es renovar energía positiva", y tras recordar la historia de surgimiento de la empresa aseguró que "tanto al presidente como a mí, nos gusta cumplir con la palabra", al tiempo que subrayó que "la palabra tiene un valor importante para nosotros".Asimismo, destacó que Macri "había dado su palabra de mejorar, impulsar y hacer crecer a Cicaré, y esa palabra se cumplió", y aseguró "que bueno recuperar el valor de la palabra", e indicó que "Pirincho" a los 79 años "ve cumplida la promesa que escuchó tantas veces".Vidal, afirmó que "estamos celebrando quienes somos, la Argentina que queremos ser que está representada en la inmensa mayoría somos Pirincho", y agregó "somos los que no bajamos los brazos".Remarcó además, "somos aquellos que para quienes no bajar los brazos nunca es una opción, y somos los que no nos damos por vencidos, y trabajamos silenciosamente cada mañana sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque haya sido un día duro, o las condiciones sean las mejores, por eso sí se puede".Vidal, además destacó el "poyo merecido por la perseverancia" otorgado a la empresa, que permitirá generar "más trabajo para Saladillo y la Provincia".En tanto, que Cicare?, fundador y padre de los tres accionistas emocionado entre lágrimas leyó un discurso para agradecerle a Macri que cumplió con su palabra, tras recordar que al presidente lo conoció durante la campaña y le aseguró que iba a poder duplicar su producción.La capacidad actual de la planta es de 24 unidades por año y esta? utilizada al 100%, por lo cual, la empresa pidió? un financiamiento para la construcción de una nueva nave industrial para incrementar su capacidad productiva.A partir de allí, se otorgó diferentes financiamientos, asistencia te?cnica en li?neas de I+D y un equipo de SEPyME "proyecto especial" para seguimiento de avances del acompan?amiento.Para la exportacio?n e inversio?n, el BICE (Banco de Inversio?n y Comercio Exterior) otorgo? una primera li?nea abierta de financiacio?n de exportaciones por $5 millones.Adema?s, de $12,5 millones adicionales para la construccio?n de una nave industrial.En materia de Comercio Exterior, el BICE le dio financiación de exportaciones por US$600.000, mientras que para la financiación productiva, con la participación del Banco Nacio?n, se creo? un fideicomiso de casi $20 millones en capital de trabajo para que en 5 an?os pasen gradualmente de fabricar 24 a 100 helico?pteros por an?o.A partir de esta iniciativa, muchas partes de los helico?pteros que hoy tienen que importarse van a comenzar a producirse en Saladillo.En ese contexto, Macri anunció que en la próxima misión a China, Cicaré se sumará a la visita al país asiático, con quien firmará un convenio con "DEA General Aviation" (empresa pu?blica China) para la distribucio?n de helico?pteros en el sudeste asia?tico y EEUU.Mediante dicha inversión, se entregarán 248 helico?pteros en los pro?ximos 5 an?os, cantidad que como lo expresó el Jefe de Estado, "Pirincho" como lo conocen al empresario en Saladillo no vendio? en su vida entera.Actualmente, la empresa familiar cuenta con 22 colaboradores, y se espera llegar a la incorporación de 50 personas con mano de obra capacitada del colegio industrial de Saladillo.