Marcos Peña presentará su primer informe de gestión de 2017

Con su presencia en el recinto de Diputados, Peña cumplirá con el mandato constitucional de informar mensualmente al Congreso, alternando dichas visitas en cada una de las cámaras.



Como sucedió en anteriores exposiciones, el oficialista interbloque Cambiemos respaldará las políticas implementadas por el gobierno nacional y, a través de sus integrantes, apuntalarán los dichos del funcionario frente a los previsibles cuestionamientos de los bloques opositores.



Fuentes cercanas a la conducción parlamentaria de Cambiemos señalaron que las preguntas adelantadas por escrito a la jefatura de Gabinete son "cerca de 900" y que algunas serán respondidas por la misma vía.



Macristas, radicales e integrantes de la Coalición Cívica buscarán anotarse para formularles consultas al Jefe de Gabinete y de paso darle la posibilidad brindar respuestas que pongan de relieve los logros del gobierno nacional.



La dinámica de sesión informativa, heredada del gobierno anterior, impide que se generen mayores contrapuntos, ya que primero se realiza la exposición del funcionario y luego se agrupan las preguntas de los diputados por tandas, para luego ser respondidas.



Así, no existe la posibilidad puntual de que un diputado pueda repreguntar en caso de no quedar conforme con la respuesta inicial del Jefe de Gabinete.



En este contexto, la mayoría de las preguntas de la oposición estarán centradas en el tema tarifas, la inflación, la pobreza, la inseguridad, la producción pública de medicamentos y, sobre todo, la situación planteada a raíz del acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, como así también la polémica por el caso Avianca.



Tampoco estarán ausentes temas como la reciente renuncia del titular del Pami, Carlos Regazzoni, y cuestiones relacionadas a las problemáticas de las economías regionales.



Qué preguntarán los bloques



Desde el Frente para la Victoria anticiparon que la mayoría de las preguntas derivarán del siguiente enunciado: "Si la prioridad del Gobierno es transferir recursos a los grupos concentrados de poder o revertir los índices de pobreza e indigencia".



Los presididos por Héctor Recalde pondrán foco en los despidos y pondrán de relieve los indicadores de pobreza, un tema sobre el cual, seguramente, el Jefe de Gabinete les recordará que son en parte responsables de esa situación.



Por su parte, el Frente Renovador anticipa que consultarán a Peña sobre la realidad de las pequeñas y medinas empresas, sobre el PAMI, las tarifas de los servicios públicos y el acuerdo por el Correo Argentino, entre otras cuestiones.



Además, indagarán sobre la empresa Avianca, la venta de inmuebles por decreto, la política previsional, el Plan Belgrano, la situación de la minería, del Consejo de la Mujer y de los planes de medicamentos.



Por el bloque Justicialista, el bloque referenciado en Diego Bossio y Osacr Romero, las preguntas estarán enfocadas en los datos de la pobreza, en las cifras de desempleo y en la que consideran como la "situación crítica" de las economías regionales.



El Frente de Izquierda, coincide con el resto de los temas enunciados por los demás bloques, y además cuestionará "la falta de una agenda concreta del Congreso, más allá de los anuncios de cosas que no tienen que ver con la realidad del país y los miles de trabajadores que quedaron en la calle".