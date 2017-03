Daer: "Lo del plan desestabilizador es un absurdo"

"Lo del plan desestabilizador es un absurdo que lo tiran a rodar para deslegitimar las razones de un debate. Uno plantea las cosas en un diálogo, y demostramos que hay un gran acompañamiento de estas demandas con una movilización", sostuvo el líder sindical.



Para el gremialista, el paro general al que convocó la central obrera para el próximo 6 de abril "nada tiene que ver con un criterio de desestabilizar sino que queremos un país que no siga destruyendo el empleo, el consumo y que no se siga achicando".



"Con el paro de actividad toda la sociedad interpelará al Gobierno y le hará ver que sus políticas son un error", consideró Daer y agregó: "El gobierno tendrá que evaluar las consecuencias sociales de sus políticas".



Por otra parte, el también diputado nacional del Frente Renovador sostuvo que "si ocurre una salida anticipada" de Cambiemos del Ejecutivo "no es por culpa" de la CGT "sino porque chocan la calesita los que tienen que manejar".



"El gobierno era uno en los primeros meses y a partir de diciembre giró hacia el neoliberalismo pensando que esa era la salida", opinó.



Finalmente, Daer consideró que "es una barbaridad" la medida que tomó la gobernadora bonaerense de anunciar una compensación para los docentes que no hayan adherido al paro en la provincia y un descuento de los días para quienes se sumaron a la medida de fuerza.



"No pueden dictar una conciliación obligatoria porque el incumplimiento es del gobierno nacional. No puede plantearse a que se niega a discutir en el marco de una paritaria y después no permite una acción sindical. Eso roza con lo anticonstitucional", cuestionó el dirigente de la CGT.