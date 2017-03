Recalde: "El Gobierno está dejando una `pesada herencia´para el 2019"

El jefe de bloque de Diputados por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde , negó hoy que el kirchnerismo impulse medidas para desestabilizar a Mauricio Macri y, con tono irónico, se refirió al impacto de las medidas económicas de la administración de Cambiemos: "Estamos preocupados por la actitud del gobierno, que está dejando una «pesada herencia» para el 2019", afirmó.



En una entrevista con Radio 10, el legislador sostuvo que el paro del 6 de abril "va a ser absoluto" y pidió al Gobierno que pare "un poco con esta política económica que está haciendo estragos".



Recalde reiteró su respaldo a la huelga convocada por los gremios para el 6 de abril y señaló que "el paro va a ser absoluto". Según el diputado, "el Gobierno no lee lo que está pasando" por lo cual le reclamó que pare "un poco con esta política económica que está haciendo estragos en las familias argentinas". "Y eso, lo digo no solo por la pérdida del poder adquisitivo sino porque hay gente que hace meses que no encuentra empleo", apuntó, según consignó la agencia DyN.



El legislador también cuestionó una "conducta antisindical del presidente Mauricio Macri" porque dijo que "cuando estaban al frente del correo le pedían a la gente que se desafilien de los gremios y los llevamos a juicio".