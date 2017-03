D'Elía: "Creemos que Cristina es Juan Domingo Perón en los tiempos que corren"

Randazzo

El presidente de la agrupación política Miles, Luis D'Elía, consideró hoy que para las elecciones legislativas de octubre en el peronismo kirchnerista "la fórmula tiene que ser Cristina Fernández-Daniel Scioli".El exfuncionario, que también busca presentarse a candidato para diputado por Miles, dijo estar "lejos del piqueterismo, lejos de disputar políticas asistenciales o compensatorias del modelo liberar porque eso no es la solución" y señaló que hay que "volver al nacionalismo popular democrático y priorizar el mercado interno"."Vamos a militar mucho para que Cristina sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires", añadió D'Elía. "Nosotros creemos que Cristina es (Juan Domingo) Perón en los tiempos que corren", agregó.En ese marco, consideró que "debe volver en 2019" a disputar la presidencia argentina.Esa, dijo, "tiene que ser la fórmula que tiene que representar al Frente para la Victoria".Y, admitió que si no le admiten la inclusión de su grupo en las boletas "igual convocaríamos a votar a Cristina senadora porque indiscutiblemente es la jefa del movimiento nacional".Asimismo, señaló que Miles "no se va a prestar a listas con personajes de dudosa transparencia y dudosa lealtad".En ese tono, cuestionó al ex ministro del Interior del kirchnerismo Florencio Randazzo al señalar que "es un personaje absolutamente funcional a la derecha, que ha traicionado al movimiento popular nacional y democrático y que cree que Cristina ha terminado su ciclo politico en el país".Por otra parte, renovó sus críticas hacia el presidente Mauricio Macri al señalar que aplica en su gestión un "noeliberalismo conservador, colonial de la peor calaña"."Hay una sociedad a la cual Macri le mintió, la estafó y esas cosas en democracia se pagan. No son producto de la alquimia conspirativa de nadie", opinó D'Elía y consideró que "va camino a una catástrofe electoral de magnitudes impensadas".