El director del Indec denunció penalmente a los empleados que protestaron

El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, confirmó este sábado que realizó una denuncia penal contra los delegados de UPCN que desactivaron servidores informáticos del organismo durante una huelga y adelantó que elevará el caso al Ministerio de Trabajo.



Además, el funcionario consideró que quienes protagonizaron los incidentes tienen una "intención, que el Instituto no se pueda normalizar. Hay gente que no tolera que pueda funcionar bien y tenga credibilidad y lo quiere sumir en un caos".



"Es triste que un grupo pretenda interrumpir el funcionamiento de un organismo que da un servicio público", expresó el funcionario luego de la "actitud extorsiva" del gremio UPCN, que realizó un paro de actividades por el pago de horas censales que, según la conducción del organismo, corresponden a tareas realizadas "hace más de diez años".



En declaraciones radiales, Todesca dijo: "Hicimos la denuncia penal, haremos el lunes denuncias en el ministerio de Trabajo. Es una situación realmente muy grave. Hay conductas reiteradas de un conjunto de trabajadores que no presta servicios adecuadamente y se dedica a estar agitando".



"Más allá de los delegados, que están legalmente protegidos, tenemos un conjunto de gente que no puede estar trabajando en un instituto de estadísticas, unos porque no tienen la capacidad y consiguieron el puesto por razones políticas, otros porque no quieren integrarse a un proceso de trabajo", fustigó el director del Indec.



Todesca aclaró que el personal de planta permanente "raramente queda involucrado en este tipo de episodios. La mayoría (de los que sí participa) son gente contratada en los últimos 10 años. No vi a ninguno de planta permanente".



"La amenaza es 'te voy a parar el IPC', el Índice de Precios al Consumidor, son amenazas siempre de ese tipo, y es afectar un servicio público", reprochó el economista. Al explicar el motivo de la protesta, Todesca precisó que los empleados "reclamaban horas censales, pero en estos momentos no tenemos un censo en curso, y no hay una tarea".