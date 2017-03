Vidal evalúa quitarle la personería gremial a los gremios en conflicto

El requerimiento de la mandataria provincial fue confirmado por el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien afirmó que ya se concretó "una presentación ante el ministerio de Trabajo de la Nación, como autoridad de aplicación originaria en tema personería para que inicie un sumario tendiente a verificar el incumplimiento de los extremos legales que justifican el uso de personería y aplique las sanciones que corresponda".



El funcionario remarcó que la presentación se da "en el marco del cumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando alguien no acata la conciliación obligatoria ni la Ley de Ministerios y se perturba la paz social al impedir el inicio del ciclo lectivo, porque éste no es un paro que se da en el transcurso del ciclo lectivo sino al inicio".



"Es por eso que se solicita la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para que se evalúe la quita de personería", puntualizó Villegas al participar hoy de un acto encabezado por Vidal, donde fue presentado el nuevo titular de la obra social provincial IOMA, Carlos Dabate, en reemplazo de Sergio Cassinotti, que fue designado al frente del PAMI.



Villegas confirmó también que en el orden provincial "se está evaluando la aplicación de multas a los gremios docentes que hayan adherido a medidas de acción directa existiendo un proceso de conciliación obligatoria".



El ministro explicó que para ello "estamos recolectando actas e información de los medios gráficos, radiales y televisivos".



"La única salida es destrabar el conflicto docente", aseguró Villegas, quien insistió que eso debe hacerse "discutiendo con los chicos en clases, respetando las leyes y dejando cuestiones políticas personales fuera de la mesa (de discusión)".



El funcionario bonaerense afirmó que "nada de lo que sucedió fue voluntad o decisión de la gobernadora (Vidal)", en alusión a la continuidad de los paros y la falta de acuerdo con los 6 gremios docentes que integran el Frente Gremial.



"Estoy en un proceso de conciliación y debo generar acercamento entre los ministros de Economía y Educación y los sectores gremiales, pero cualquier propuesta debe ser hecha por las partes y yo debo facilitar el espacio de la conciliación obligatoria que es una herramienta para defender a los más débiles que son los chicos y una herramienta para defender la paz social, cosa que debe hacerse alrededor de la mesa", remarcó.



Villegas se refirió también al ofrecimiento del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, para que ese organismo genere un ámbito para un diálogo entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes que permita "acercar posiciones", Villegas expresó que "los oficios de buena voluntad son bienvenidos", pero destacó que "hay un ámbito que debe respetarse y es la conciliación. Todos debemos cumplir la ley, la ley no puede ser evaluada subjetivamente".



En tanto, más temprano, la gobernadora agradeció a "los dirigentes que se ponen la camiseta de la Provincia y dejan afuera su filiación partidaria".



Este viernes los gremios mayoritarios que representan a los maestros realizaron el noveno día de huelga en reclamo de mejoras salariales. Con sus dichos, Vidal continuó la línea que mostró a mediados de esta semana cuando instó a los sindicalistas a que "digan si son kirchneristas".



Durante el acto, la mandataria agradeció "a todos los dirigentes gremiales que me acompañan, en días tan difíciles que atraviesa la provincia". Y dijo que "resolver los problemas no es una dinámica donde uno gana y el otro pierde".



Si bien no hizo expresa referencia al conflicto docente, la gobernadora se refirió a los dirigentes gremiales y a los trabajadores estatales que acordaron la paritaria a fines del año pasado y "desde enero están cobrando el aumento".



"Sé que para todos el último año y las últimas décadas fueron difíciles y le han puesto el pecho y esperan un reconocimiento que nunca termina de llegar y no es solo en lo salarial", sostuvo.



Vidal sostuvo que "cuando nos sentamos en la mesa de negociación le damos valor a la palabra porque a lo que nos comprometamos lo vamos a cumplir" y agregó: "Nuestro compromiso es que en lo posible estén cada día mejor".



Concluyó que la Provincia "atraviesa una situación complicada y seguramente vendrán nuevos reclamos justos y legítimos" y se comprometió a que de parte del gobierno "se hará el mejor esfuerzo posible".



Las declaraciones de Vidal fueron en el marco de la presentación de Carlos Marcelo D'Abate como nuevo titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en reemplazo de Sergio Cassinotti, designado como nuevo director ejecutivo del Pami, y anunció la modernización del sistema de credenciales de la obra social de los estatales bonaerenses, durante un acto que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata.