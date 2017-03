Bordet prometió 120 millones de pesos para finalizar el hospital Bicentenario

"Nuestra provincia efectivizará unos 120 millones de pesos que originalmente no estaban previstos en el contrato original, para poder finalizar la obra civil y el equipamiento durante este año", señaló el gobernador este jueves en la localidad sureña. El financiamiento fue acordado entre la provincia y la Nación.



Gustavo Bordet anunció, este jueves en Gualeguaychú, que el Estado provincial aportará 120 millones de pesos para finalizar la obra del hospital "Bicentenario", a lo que deberá sumarse el aporte nacional y reiteró su objetivo de que la obra finalice durante este año.



No es la primera vez que el mandatario provincial habla, en Gualeguaychú, de una obra inconclusa que heredó de la gestión Urribarri. En agosto pasado, tras presidir la entrega de 131 viviendas, había prometido continuar los trabajos entre octubre y noviembre de 2016. Del dicho al hecho, entonces, hubo un trecho que dejó en offside a Bordet.



Durante la conferencia de prensa que Bordet brindó en el Centro de Convenciones, explicó que "respecto al Hospital del Bicentenario nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a los aportes que hará Nación y los que hará Entre Ríos", indicó.



"Las empresas planteaban mayores costos y nosotros les dijimos muy firmemente que desde la provincia no los íbamos a aceptar, por eso del volumen de fondos que se requieren nuestra provincia efectivizará unos 120 millones de pesos que originalmente no estaban previstos en el contrato original, para poder finalizar la obra civil y el equipamiento durante este año", prometió.

Fuente: El Entre Ríos