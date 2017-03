Hebe de Bonafini: "Fuimos estafadas, pero construimos mucho"

Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, está en Paraná. Su visita se da a poco de que se cumplan 40 años de la primera marcha en Plaza de Mayo.En el comienzo de la charla se refirió a "la historia" de este movimiento."¿Qué pasa en una casa cuando empiezan a desaparecer los hijos, uno, dos, tres..., hasta cinco familiares. Esa casa ya no es más lo misma. A veces preguntan porque las madres somos tan duras, porque no nos doblegamos, que decimos tantas malas palabras. La mala palabra más grande es el hambre y la desocupación. Nos tuvimos que hacer fuertes a la fuerza, salimos a la calle para hacernos visibles. Decidimos ir todas presas, iba una e íbamos todas las que nos animábamos, éramos diez, veinte, sesenta fuimos una vez", rememoró.En este sentido, afirmó: "Cuando llegábamos a la comisaría, cantábamos el himno, entonces los policías se cuadraban, no sabían que hacer. Y después rezábamos. Eso era pesado para ellos. Le dimos tanta batalla, que tuvieron que dejar de llevarnos presas. Le ganamos una batalla increíble a los milicos, después de mucho tiempo".En otro tramo de su disertación, puso relevancia: "Era tanto el amor por nuestros hijos, era tanto el horror que veíamos en las comisarías, fue tanta la responsabilidad de la sociedad civil, de ese silencio cómplice de clase media alta, pacata, que decía `a mí no me pasó`, `a mis hijos yo los crié bien, a ellos no les pasó nada`; eran unos pelot... que les va a pasar?".Al mismo tiempo expresó: "Nuestros hijos nos enseñaron a las madres, la solidaridad, la lealtad, la política como forma de vida, de lucha, que es una parte integral de la vida. El que no hace política, no sabe lo que se pierde. Eso también nos enseñó Néstor y Cristina, la política como forma de lucha".Nosotras aprendimos de ellos; ellos estaban felices, cantaban, militaban; nunca estaban cansados, no se cansaban de vivir", agregó además Bonafini.Mencionó que se las ha cuestionado, cuandoMencionó que se las ha cuestionado, cuando "las Madres rechazamos la reparación histórica, la exhumación de cadáveres, o las baldosas, es porque a nuestros hijos no les gustaba esas cosas : ¡cómo vamos a poner las baldosas en el suelo con los nombres de los desaparecidos, que los escupe la gente, los pisotean! Cómo se les ocurre, ¿por qué no los ponen en la pared?.. Todo está en manos de los jóvenes, la revista, la radio, la lucha, si no fuera por los recitales de rock, que nos aportaron dinero ¿dónde estaríamos las Madres?", dijo además."Estamos trabajando con los que sufren, con los que no tienen, trabajando en los barrios, las villas; los jóvenes de La Cámpora tienen un trabajo tan impresionante que me llena de orgullo", dejó en claro.