PRO: "En los próximos días" se difundirá el cronograma de internas

El diputado nacional y precisó que "en junio" serían las internas, de no haber lista única: "El tema no amerita abundar mucho más", opinó.



"Fui notificado. No puedo hablar tanto porque hay gente que ha hecho de esto un debate mediático", contestó el interventor del PRO en Entre Ríos, Marcelo Sorgente, al ser consultado sobre la resolución judicial que respondió el pedido de la agrupación Alberdi para que la fuerza convoque a elecciones y cese la intervención que está vigente desde el 2014.



"En los próximos días se publicarán los plazos y fechas" comentó para agregar que se trata de un "cronograma" que ya fue presentado "formalmente" ante la justicia electoral.



"Entiendo que es en mayo la primera fecha y en junio si no hay lista única, se va a una interna con todas las listas que se quieran presentar", indicó Sorgente.



"Se presentaron las cosas cuando nos invitó el juez a hablar sobre este tema, que es lo que se había estipulado incluso con el Consejo Nacional del partido; es lo que se presentó por lo cual entendieron que no había otra cosa por hacer y que estaba todo ordenado y previsto según el pedido del propio juez", amplió el Diputado Nacional.



"El tema no amerita abundar mucho más", insistió el legislador para tratar de evitar "las confusiones y debates" que a su entender la temática concita. "Lo que debo evitar es que eso suceda", afirmó.



"Soy cuidadoso, estoy trabajando en la provincia hace casi cinco años y entiendo la mecánica; a algunos les viene bien y a otros más o menos. En este caso no amerita no abundar mucho más en algunos temas. No le quiero dar más trascendencia que esa.



La idea es que en junio esté todo resuelto", explicó. (APF).