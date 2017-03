Frigerio considera que en el país "se ha privatizado la educación"

En conferencia de prensa, luego de haber participado del acto de entrega de aporte a clubes e instituciones de Entre Ríos que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia, este viernes por la tarde, el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habló sobre los paros en la educación y la huelga general convocada por la CGT."Todos decimos que la educación es lo más importante, que es el futuro, pero evidentemente lo que hemos hecho es retroceder, se ha privatizado la educación, porque durante los últimos años, producto de los paros, las licencias, el deterioro de la educación pública, han hecho que en los últimos años haya crecido la matrícula privada, que superó en crecimiento a la pública en todo el país y tenemos que revertir esa situación, tenemos que defender la escuela pública y por supuesto resolver el problema salarial de los docentes, que es un problema como lo es el salario de los policías, de los médicos, de los enfermeros y de los distintos servidores públicos", dijo Frigerio.El titular de la cartera de interior consideró imprescindible que se empiece a hablar "de la calidad de la educación, cómo medimos lo que aprenden nuestro chicos, cómo medimos lo que enseñan los maestros, cuáles son las condiciones laborales, cómo estamos en nuestro país respecto de otros países con los que competimos y de todo esto no se ha hablado en la Argentina y llegó la hora de hacerlo"."Porque si todos decimos que es lo más importante, empecemos a trabajar en consecuencia para mejorar la educación", concluyó.Frigerio se preocupó por distinguir los distintos niveles de responsabilidad de Nación, Provincia y Municipalidades."Durante muchos años, desde la transferencia de la educación a las provincias, los gobernadores han criticado que los gobierno nacionales discutieran un salario que no pagan, porque los docentes son empleados de las provincias. Este año, cumpliendo con la ley, hemos fijado el salario mínimo docente, que es un 20% por encima del salario vital y móvil de la economía y son las provincias, cada una con sus realidades y posibilidades, las que discuten lo que pueden pagarle a los docentes", explicó.Frigerio consideró "un avance empezar a definir los distintos niveles de responsabilidad. Venimos mal en Argentina, el argentino no sabe qué nivel de gobierno es responsable de qué cosa, entonces no sabe quién debe rendir cuentas respecto de cada servicio público, y tenemos que trabajar en eso. Lo hemos hablado con el gobernador. Tenemos que definir mejor las responsabilidades de nación, provincia y municipios respecto de cada cosa, para que después la ciudadanía pueda exigirle a cada nivel de gobierno".Al ser consultado sobre el paro general convocado por la CGT, Frigerio lo consideró "un día menos de actividad, de generación de valor en la Argentina"."Si se puede evitar es mejor, porque es un día perdido", insistió.De inmediato, aportó la mirada del gobierno nacional sobre la realidad: "Nosotros estamos convencidos de que estamos por el buen camino. Hoy por suerte después de muchos años no discutimos sobre mentiras, discutimos sobre datos de la realidad de nuestro INDEC recuperado. Por supuesto esas variables positivas no esconden que hay sectores que la pasan mal, que hay sectores de la producción que les cuesta más adaptarse a este cambio, que tienen menos competitividad, son menos productivos y para los cuales el Estado tiene que tener una mirada especial. Lo mismo desde el punto de vista social. Todavía hay muchos argentinos que les cuesta llegar a fin de mes, que han perdido su empleo, que por más que yo les diga que el empleo se está recuperando ellos sienten que no es así para ellos porque probablemente no han podido acceder a un nuevo empleo"."Estamos en el buen camino -insistió-, dejando lo peor atrás, el país está creciendo de otra manera, con mucha más inversión, con exportaciones que crecen, pero también hay que reconocer que hay sectores de la producción rezagados, a los que esta transición les cuesta más, argentinos que todavía necesitan más del Estado acompañándolos"."Hay que ser conscientes de las dos cosas, que estamos saliendo de lo peor pero todavía hay que acompañar a muchos argentinos y sectores de la producción que la pasan mal", concluyó. (El Entre Ríos)