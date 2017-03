Macri lamentó que no haya "claros culpables" del atentado a Embajada de Israel

Foto 1/2 Foto 2/2

"Son 25 años de ese 17 de marzo en el cual fuimos shockeados por ese salvaje atentado que recibimos. Han pasado muchos años que acumulan dolor, frustración, desilusión, porque a pesar de todo lo que se ha batallado seguimos sin tener claros culpables sobre el tema", sostuvo el mandatario.

En la Residencia Presidencial de Olivos, el jefe de Estado conmemoró un nuevo aniversario del ataque terrorista que costó la vida de 29 personas (22 identificadas) y centenares de heridos.



En ese marco, encabezó un encuentro que se destacó por tratarse de la primera vez que familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque viajaron especialmente desde Israel para reunirse con un Presidente argentino.

Junto al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el líder del PRO resaltó el "compromiso" de la Argentina por llegar a "la verdad", tras el reclamo por justicia y el agradecimiento a la convocatoria que realizó una de las personas que integró la comitiva.



"Pero creo que finalmente hemos comprendido que ese no fue un atentado contra una comunidad, en este caso la judía, sino contra todos los argentinos. Los convoco a que sigamos trabajando por la paz en la Argentina, en el mundo y por la felicidad de todos", añadió Macri en su breve discurso que también fue oído por integrantes del cuerpo diplomático israelí que estuvieron en la Quinta de Olivos.

Tras destacar que la Argentina "emprendió un cambio radical" desde hace 15 meses, el mandatario subrayó que "se rescató la herramienta del dialogo" y remarcó la vigencia de "un rol activo y fundamental" de la comunidad judía en el país.



Por su parte, Avruj, se pronunció en la misma senda que el jefe de Estado y señaló que "este es un momento de llamado a la reflexión y a la conciencia, teniendo en cuenta que aquel atentado estuvo dirigido a toda la sociedad argentina".

"El terrorismo fundamentalista internacional violó nuestra soberanía, provocando muerte, dolor y daño a civiles e inocentes. Nuestro compromiso hoy es con la memoria, por la lucha contra la impunidad y por construir una sociedad basada en los valores del respeto a la vida y a la libertad", aseveró el funcionario nacional.



Y agregó: "En la sociedad argentina de hoy y de mañana no puede haber dolores de unos y de otros. Frente a las tragedias que nos suceden, no podemos ser ajenos. Somos todos víctimas de este atentado".

Otros integrantes del Gobierno se expresaron a través de las redes sociales, como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman: "Un cuarto de siglo de impunidad. Hoy, a 25 años, recordamos a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Necesitamos que los culpables, tanto locales como internacionales, sean juzgados en presencia o ausencia por este crimen de lesa humanidad", indicó.



"Verdad, Memoria y Justicia no son valores aspiracionales sino convicciones que se hacen instituciones en una República. Que no pasen otros tantos años sin justicia viviendo en la impunidad. Merecemos paz y verdad", agregó el rabino.

A su turno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó a través de Twitter: "A 25 años del atentado a la Embajada de Israel, seguimos en la búsqueda de justicia y decimos paz sin terror".